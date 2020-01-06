وقامت الفِرَق بإخلاء 22 شخصًا، بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان يعاني من اختناق، وتلقّى العلاج اللازم في الموقع.

أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا اندلع في شقة بالدور الأول.

"مدني مكة" يُخمد حريقًا في شقة ويُخلي ٢٢ شخصًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-06 أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا اندلع في شقة بالدور الأول. وقامت الفِرَق بإخلاء 22 شخصًا، بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان يعاني من اختناق، وتلقّى العلاج اللازم في الموقع.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441 01:55 PM

"مدني مكة" يُخمد حريقًا في شقة ويُخلي ٢٢ شخصًا بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني اختناقًا





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أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا اندلع في شقة بالدور الأول.

وقامت الفِرَق بإخلاء 22 شخصًا، بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان يعاني من اختناق، وتلقّى العلاج اللازم في الموقع.