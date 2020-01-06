"مدني مكة" يُخمد حريقًا في شقة ويُخلي ٢٢ شخصًا

أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا اندلع في شقة بالدور الأول.
وقامت الفِرَق بإخلاء 22 شخصًا، بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان يعاني من اختناق، وتلقّى العلاج اللازم في الموقع.
أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا اندلع في شقة بالدور الأول.
وقامت الفِرَق بإخلاء 22 شخصًا، بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان يعاني من اختناق، وتلقّى العلاج اللازم في الموقع.مدني مكة المكرمة الدفاع المدني مكة المكرمة
أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا اندلع في شقة بالدور الأول.
وقامت الفِرَق بإخلاء 22 شخصًا، بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان يعاني من اختناق، وتلقّى العلاج اللازم في الموقع.
أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا اندلع في شقة بالدور الأول.
وقامت الفِرَق بإخلاء 22 شخصًا، بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان يعاني من اختناق، وتلقّى العلاج اللازم في الموقع.