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"مدني مكة" يُخمد حريقًا في شقة ويُخلي ٢٢ شخصًا

بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني اختناقًا

أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا اندلع في شقة بالدور الأول.

وقامت الفِرَق بإخلاء 22 شخصًا، بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان يعاني من اختناق، وتلقّى العلاج اللازم في الموقع.

مدني مكة المكرمة الدفاع المدني مكة المكرمة

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"مدني مكة" يُخمد حريقًا في شقة ويُخلي ٢٢ شخصًا
سبق

أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا اندلع في شقة بالدور الأول.

وقامت الفِرَق بإخلاء 22 شخصًا، بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان يعاني من اختناق، وتلقّى العلاج اللازم في الموقع.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
01:55 PM

"مدني مكة" يُخمد حريقًا في شقة ويُخلي ٢٢ شخصًا

بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني اختناقًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا اندلع في شقة بالدور الأول.

وقامت الفِرَق بإخلاء 22 شخصًا، بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان يعاني من اختناق، وتلقّى العلاج اللازم في الموقع.

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