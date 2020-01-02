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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أسرة "السديري" في وفاة والدتهم

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- اتصالين هاتفيين قدما خلالهما العزاء والمواساة لأسرة السديري في وفاة والدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري وأشقائهما -يرحمها الله-، وأعربا عن تعازيهما ومواساتهما في وفاة الفقيدة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.

من جهته، رفع أبناء عبدالعزيز السديري خالص شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على تعازيهما ومواساتهما الغالية التي كان لها أكبر الأثر في تخفيف أحزانهم على الجميع، داعين الله أن يحفظ البلاد وقيادتها الحكيمة.

من جانب آخر، استقبل أبناء عبدالعزيز السديري جموع المعزين من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أسرة "السديري" في وفاة والدتهم
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- اتصالين هاتفيين قدما خلالهما العزاء والمواساة لأسرة السديري في وفاة والدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري وأشقائهما -يرحمها الله-، وأعربا عن تعازيهما ومواساتهما في وفاة الفقيدة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.

من جهته، رفع أبناء عبدالعزيز السديري خالص شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على تعازيهما ومواساتهما الغالية التي كان لها أكبر الأثر في تخفيف أحزانهم على الجميع، داعين الله أن يحفظ البلاد وقيادتها الحكيمة.

من جانب آخر، استقبل أبناء عبدالعزيز السديري جموع المعزين من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
11:59 PM
اخر تعديل
03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
08:15 PM

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أسرة "السديري" في وفاة والدتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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19,369

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- اتصالين هاتفيين قدما خلالهما العزاء والمواساة لأسرة السديري في وفاة والدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري وأشقائهما -يرحمها الله-، وأعربا عن تعازيهما ومواساتهما في وفاة الفقيدة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.

من جهته، رفع أبناء عبدالعزيز السديري خالص شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على تعازيهما ومواساتهما الغالية التي كان لها أكبر الأثر في تخفيف أحزانهم على الجميع، داعين الله أن يحفظ البلاد وقيادتها الحكيمة.

من جانب آخر، استقبل أبناء عبدالعزيز السديري جموع المعزين من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين.

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