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اتهام زعيم كنيسة فلبينية بالاتجار بالأطفال والتحرُّش الجنسي وتهريب وغسل الأموال

يزعم أنه "ابن الله المختار" ومنع زلزالاً كبيراً من ضرب جنوب الفلبين

قال الادعاء الفيدرالي الأمريكي، إن زعيم كنيسة في الفلبين اُتهم بممارسة الجنس مع نساء وفتيات قاصرات واجهن تهديدات بالإساءة و"الإدانة الأبدية" ما لم يقمن بخدمته.

وأبولو كاريون كويبولوي، 71 عاماً، هو رئيس كنيسة مملكة يسوع المسيح، التي أُسست عام 1985.

تزعم الكنيسة أن لديها 6 ملايين عضو في حوالي 200 دولة، ويقع مقرها الرئيس في الولايات المتحدة في منطقة فان نويس في لوس أنجلوس.

وكان أبولو كاريون كويبولوي؛ واثنان من كبار الإداريين لديه، من بين تسعة أشخاص وردت أسماؤهم في لائحة اتهام ملغاة أعادتها هيئة محلفين فيدرالية كبرى، الأسبوع الماضي، وتمّ الكشف عنها أمس الخميس.

وتشمل لائحة الاتهام ثلاثة مديرين في كنيسة كويبولوي في لوس أنجلوس؛ وُجهت إليهم تهم العام الماضي.

ويدّعي كويبولوي؛ أنه "ابن الله المختار"، وفي عام 2019 ادّعى أنه منع زلزالاً كبيراً من ضرب جنوب الفلبين.

وتحتوي لائحة الاتهام التي أُلغيت على مجموعة من التهم، بما في ذلك التآمر، والاتجار بالجنس للأطفال، والاتجار بالجنس بالقوة، والاحتيال والإكراه، والاحتيال في الزواج، وغسل الأموال، وتهريب الأموال النقدية، والاحتيال على التأشيرات.

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اتهام زعيم كنيسة فلبينية بالاتجار بالأطفال والتحرُّش الجنسي وتهريب وغسل الأموال
سبق

قال الادعاء الفيدرالي الأمريكي، إن زعيم كنيسة في الفلبين اُتهم بممارسة الجنس مع نساء وفتيات قاصرات واجهن تهديدات بالإساءة و"الإدانة الأبدية" ما لم يقمن بخدمته.

وأبولو كاريون كويبولوي، 71 عاماً، هو رئيس كنيسة مملكة يسوع المسيح، التي أُسست عام 1985.

تزعم الكنيسة أن لديها 6 ملايين عضو في حوالي 200 دولة، ويقع مقرها الرئيس في الولايات المتحدة في منطقة فان نويس في لوس أنجلوس.

وكان أبولو كاريون كويبولوي؛ واثنان من كبار الإداريين لديه، من بين تسعة أشخاص وردت أسماؤهم في لائحة اتهام ملغاة أعادتها هيئة محلفين فيدرالية كبرى، الأسبوع الماضي، وتمّ الكشف عنها أمس الخميس.

وتشمل لائحة الاتهام ثلاثة مديرين في كنيسة كويبولوي في لوس أنجلوس؛ وُجهت إليهم تهم العام الماضي.

ويدّعي كويبولوي؛ أنه "ابن الله المختار"، وفي عام 2019 ادّعى أنه منع زلزالاً كبيراً من ضرب جنوب الفلبين.

وتحتوي لائحة الاتهام التي أُلغيت على مجموعة من التهم، بما في ذلك التآمر، والاتجار بالجنس للأطفال، والاتجار بالجنس بالقوة، والاحتيال والإكراه، والاحتيال في الزواج، وغسل الأموال، وتهريب الأموال النقدية، والاحتيال على التأشيرات.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
02:00 PM

اتهام زعيم كنيسة فلبينية بالاتجار بالأطفال والتحرُّش الجنسي وتهريب وغسل الأموال

يزعم أنه "ابن الله المختار" ومنع زلزالاً كبيراً من ضرب جنوب الفلبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الادعاء الفيدرالي الأمريكي، إن زعيم كنيسة في الفلبين اُتهم بممارسة الجنس مع نساء وفتيات قاصرات واجهن تهديدات بالإساءة و"الإدانة الأبدية" ما لم يقمن بخدمته.

وأبولو كاريون كويبولوي، 71 عاماً، هو رئيس كنيسة مملكة يسوع المسيح، التي أُسست عام 1985.

تزعم الكنيسة أن لديها 6 ملايين عضو في حوالي 200 دولة، ويقع مقرها الرئيس في الولايات المتحدة في منطقة فان نويس في لوس أنجلوس.

وكان أبولو كاريون كويبولوي؛ واثنان من كبار الإداريين لديه، من بين تسعة أشخاص وردت أسماؤهم في لائحة اتهام ملغاة أعادتها هيئة محلفين فيدرالية كبرى، الأسبوع الماضي، وتمّ الكشف عنها أمس الخميس.

وتشمل لائحة الاتهام ثلاثة مديرين في كنيسة كويبولوي في لوس أنجلوس؛ وُجهت إليهم تهم العام الماضي.

ويدّعي كويبولوي؛ أنه "ابن الله المختار"، وفي عام 2019 ادّعى أنه منع زلزالاً كبيراً من ضرب جنوب الفلبين.

وتحتوي لائحة الاتهام التي أُلغيت على مجموعة من التهم، بما في ذلك التآمر، والاتجار بالجنس للأطفال، والاتجار بالجنس بالقوة، والاحتيال والإكراه، والاحتيال في الزواج، وغسل الأموال، وتهريب الأموال النقدية، والاحتيال على التأشيرات.

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