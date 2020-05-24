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محافظ التدريب التقني يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

دعا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن

رفع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، باسمه ونيابة عن منسوبي التدريب التقني بمناطق المملكة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور الفهيد: "إننا وبهذه المناسبة العظيمة ننعم بحمد الله وبفضله بقيادة حكيمة همها الأكبر خدمة مواطنيها وإحداث نهضة تنموية شاملة لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة".

ودعا الفهيد المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والمسرات.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أحمد بن فهد الفهيد عيد الفطر

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محافظ التدريب التقني يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك
سبق

رفع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، باسمه ونيابة عن منسوبي التدريب التقني بمناطق المملكة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور الفهيد: "إننا وبهذه المناسبة العظيمة ننعم بحمد الله وبفضله بقيادة حكيمة همها الأكبر خدمة مواطنيها وإحداث نهضة تنموية شاملة لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة".

ودعا الفهيد المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والمسرات.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
10:42 AM

محافظ التدريب التقني يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

دعا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، باسمه ونيابة عن منسوبي التدريب التقني بمناطق المملكة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور الفهيد: "إننا وبهذه المناسبة العظيمة ننعم بحمد الله وبفضله بقيادة حكيمة همها الأكبر خدمة مواطنيها وإحداث نهضة تنموية شاملة لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة".

ودعا الفهيد المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والمسرات.

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