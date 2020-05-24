ودعا الفهيد المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والمسرات.

رفع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، باسمه ونيابة عن منسوبي التدريب التقني بمناطق المملكة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

محافظ التدريب التقني يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-24 رفع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، باسمه ونيابة عن منسوبي التدريب التقني بمناطق المملكة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال الدكتور الفهيد: "إننا وبهذه المناسبة العظيمة ننعم بحمد الله وبفضله بقيادة حكيمة همها الأكبر خدمة مواطنيها وإحداث نهضة تنموية شاملة لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة". ودعا الفهيد المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والمسرات.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 10:42 AM

محافظ التدريب التقني يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك دعا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن





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رفع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، باسمه ونيابة عن منسوبي التدريب التقني بمناطق المملكة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور الفهيد: "إننا وبهذه المناسبة العظيمة ننعم بحمد الله وبفضله بقيادة حكيمة همها الأكبر خدمة مواطنيها وإحداث نهضة تنموية شاملة لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة".

ودعا الفهيد المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والمسرات.