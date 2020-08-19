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مؤسسة النقد تحصل على شهادة الآيزو في نظام إدارة الخدمات التقنية

تماشيًا مع النمو الكبير في مجال التحول الرقمي الذي تشهده البنوك المركزية

حصلت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" -ممثلةً في الإدارة العامة لتقنية الأعمال- على شهادة الجودة في نظام إدارة الخدمات التقنية (ISO/IEC 20000-1:2018)، والتي تم تحقيقها كإحدى نتائج مشروع التحول التقني الذي تم تدشينه مؤخرًا.

وسعت الإدارة العامة لتقنية الأعمال بالمؤسسة، على تحسين وتوثيق الإجراءات التقنية الداخلية المتوائمة مع أفضل الممارسات التقنية العالمية (ITIL)؛ إذ تم توثيق وأتمتة الإجراءات الداخلية، وتطوير نظام إدارة الخدمات التقنية، وتقديم تجربة أفضل للمستخدمين من خلال عدة مراحل تطويرية مرت بها الإدارة؛ رغبة في الوصول إلى شفافية عالية ووضوح في الإجراءات ومؤشرات المتابعة؛ لرفع مستوى الأداء والجودة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز الكفاءات.

يُذكر أن المؤسسة تسعى دائمًا إلى تقديم خدمات التقنية بجودة عالية؛ تماشيًا مع النمو الكبير في مجال التحول الرقمي الذي تشهده البنوك المركزية على مستوى العالم.. هذا، وقد شكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي فريق تقنية الأعمال على الجهود المستمرة؛ لتقديم الخدمات التقنية وإدارتها وفق أعلى المعايير والممارسات المتبعة.

مؤسسة النقد السعودي ساما

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤسسة النقد تحصل على شهادة الآيزو في نظام إدارة الخدمات التقنية
سبق

حصلت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" -ممثلةً في الإدارة العامة لتقنية الأعمال- على شهادة الجودة في نظام إدارة الخدمات التقنية (ISO/IEC 20000-1:2018)، والتي تم تحقيقها كإحدى نتائج مشروع التحول التقني الذي تم تدشينه مؤخرًا.

وسعت الإدارة العامة لتقنية الأعمال بالمؤسسة، على تحسين وتوثيق الإجراءات التقنية الداخلية المتوائمة مع أفضل الممارسات التقنية العالمية (ITIL)؛ إذ تم توثيق وأتمتة الإجراءات الداخلية، وتطوير نظام إدارة الخدمات التقنية، وتقديم تجربة أفضل للمستخدمين من خلال عدة مراحل تطويرية مرت بها الإدارة؛ رغبة في الوصول إلى شفافية عالية ووضوح في الإجراءات ومؤشرات المتابعة؛ لرفع مستوى الأداء والجودة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز الكفاءات.

يُذكر أن المؤسسة تسعى دائمًا إلى تقديم خدمات التقنية بجودة عالية؛ تماشيًا مع النمو الكبير في مجال التحول الرقمي الذي تشهده البنوك المركزية على مستوى العالم.. هذا، وقد شكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي فريق تقنية الأعمال على الجهود المستمرة؛ لتقديم الخدمات التقنية وإدارتها وفق أعلى المعايير والممارسات المتبعة.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
11:44 AM

مؤسسة النقد تحصل على شهادة الآيزو في نظام إدارة الخدمات التقنية

تماشيًا مع النمو الكبير في مجال التحول الرقمي الذي تشهده البنوك المركزية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصلت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" -ممثلةً في الإدارة العامة لتقنية الأعمال- على شهادة الجودة في نظام إدارة الخدمات التقنية (ISO/IEC 20000-1:2018)، والتي تم تحقيقها كإحدى نتائج مشروع التحول التقني الذي تم تدشينه مؤخرًا.

وسعت الإدارة العامة لتقنية الأعمال بالمؤسسة، على تحسين وتوثيق الإجراءات التقنية الداخلية المتوائمة مع أفضل الممارسات التقنية العالمية (ITIL)؛ إذ تم توثيق وأتمتة الإجراءات الداخلية، وتطوير نظام إدارة الخدمات التقنية، وتقديم تجربة أفضل للمستخدمين من خلال عدة مراحل تطويرية مرت بها الإدارة؛ رغبة في الوصول إلى شفافية عالية ووضوح في الإجراءات ومؤشرات المتابعة؛ لرفع مستوى الأداء والجودة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز الكفاءات.

يُذكر أن المؤسسة تسعى دائمًا إلى تقديم خدمات التقنية بجودة عالية؛ تماشيًا مع النمو الكبير في مجال التحول الرقمي الذي تشهده البنوك المركزية على مستوى العالم.. هذا، وقد شكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي فريق تقنية الأعمال على الجهود المستمرة؛ لتقديم الخدمات التقنية وإدارتها وفق أعلى المعايير والممارسات المتبعة.

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