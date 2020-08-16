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الشرقية.. 599 جولة تنتهي بـ50 مخالفة عدم تقيد بالإجراءات الصحية والتكدس

نفّذتها الأمانة على الأسواق والمراكز التجارية قامت بتعقيم وتطهير 566 موقعًا

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 599 جولة رقابية، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تحرير 34 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ"كوفيد-19" في الأسواق والمراكز التجارية، و16 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 566 موقعًا، باستخدام 159497 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 472 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7447 طنًّا من النفايات، وإزالة 4042 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9543 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

أمانة المنطقة الشرقية

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الشرقية.. 599 جولة تنتهي بـ50 مخالفة عدم تقيد بالإجراءات الصحية والتكدس
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 599 جولة رقابية، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تحرير 34 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ"كوفيد-19" في الأسواق والمراكز التجارية، و16 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 566 موقعًا، باستخدام 159497 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 472 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7447 طنًّا من النفايات، وإزالة 4042 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9543 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
12:27 PM

الشرقية.. 599 جولة تنتهي بـ50 مخالفة عدم تقيد بالإجراءات الصحية والتكدس

نفّذتها الأمانة على الأسواق والمراكز التجارية قامت بتعقيم وتطهير 566 موقعًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 599 جولة رقابية، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تحرير 34 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ"كوفيد-19" في الأسواق والمراكز التجارية، و16 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 566 موقعًا، باستخدام 159497 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 472 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7447 طنًّا من النفايات، وإزالة 4042 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9543 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

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