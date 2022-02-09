الحوثيون يفشلون في استعادة مواقع محررة بصعدة.. ويتكبدون خسائر كبيرة

مدفعية "الشرعية" استهدفت تعزيزات الميليشيا لإسناد المهاجمين

صدت قوات اللواء الثالث عاصفة، التابعة لألوية اليمن السعيد، اليوم (الأربعاء)، هجوماً لمبليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في جبهة الملاحيظ بمحافظة صعدة.

وأوضح اللواء محمد العجابي أن ميليشيات الحوثي الإرهابية حاولت استعادة المواقع التي خسرتها في منطقة المدافن بجبهة الملاحيظ بمحور صعدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن دون جدوى.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني كبدتها الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين "العجابي" أن مدفعية الجيش الوطني، مسنودة بمدفعية تحالف دعم الشرعية، استهدفت التعزيزات التي كانت تحاول إسناد المجاميع المهاجمة.