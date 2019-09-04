وكتب في حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم: نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي، وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية.

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ثقته وتفاؤله في نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي.

"قرقاش": نثق بنجاح اجتماع جدة بين "حكومة اليمن" و"الانتقالي الجنوبي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-04 أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ثقته وتفاؤله في نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي. وكتب في حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم: نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي، وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية. وأضاف: الشكر والتقدير للملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسياً وعسكرياً بحرص وحنكة واقتدار.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 03:34 PM

"قرقاش": نثق بنجاح اجتماع جدة بين "حكومة اليمن" و"الانتقالي الجنوبي" قال: وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته أولوية





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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ثقته وتفاؤله في نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكتب في حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم: نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي، وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية.

وأضاف: الشكر والتقدير للملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسياً وعسكرياً بحرص وحنكة واقتدار.