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شاهد .. هطول أمطار متفرقة على محافظة شقراء ومراكزها

ملأت الشوارع والميادين.. وسال إثرها وادي "أبا الطلاح" بأشيقر

هطلت قبل قليل أمطار متفرقة على محافظة شقراء، وعدد من مراكزها، وشملت مراكز أشيقر والفرعة والحريق والمشاش والقصب وغسلة والوقف وقرية الجوفان.

وفي التفاصيل، أدت السيول إلى تجمعات مائية، أغرقت الشوارع والميادين في المحافظة، كما جرى إثرها وادي "أبا الطلاح" شمال أشيقر.

شقراء أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. هطول أمطار متفرقة على محافظة شقراء ومراكزها
سبق

هطلت قبل قليل أمطار متفرقة على محافظة شقراء، وعدد من مراكزها، وشملت مراكز أشيقر والفرعة والحريق والمشاش والقصب وغسلة والوقف وقرية الجوفان.

وفي التفاصيل، أدت السيول إلى تجمعات مائية، أغرقت الشوارع والميادين في المحافظة، كما جرى إثرها وادي "أبا الطلاح" شمال أشيقر.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
12:12 AM

شاهد .. هطول أمطار متفرقة على محافظة شقراء ومراكزها

ملأت الشوارع والميادين.. وسال إثرها وادي "أبا الطلاح" بأشيقر

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فلاح الجوفان - شقراء
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2,604

هطلت قبل قليل أمطار متفرقة على محافظة شقراء، وعدد من مراكزها، وشملت مراكز أشيقر والفرعة والحريق والمشاش والقصب وغسلة والوقف وقرية الجوفان.

وفي التفاصيل، أدت السيول إلى تجمعات مائية، أغرقت الشوارع والميادين في المحافظة، كما جرى إثرها وادي "أبا الطلاح" شمال أشيقر.

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