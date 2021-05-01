منح مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الروماني ريجيكامب، راحة للاعبين من أداء التدريبات لمدة يومين عقب انتهاء مشاركتهم في بطولة دوري أبطال آسيا 2021. وتقرر أن يعاود الفريق تدريباته الاثنين المقبل استعدادًا لمواجهة "التعاون" الجمعة المقبلة. وكان الأهلي قد خرج من المنافسة من الدور الأول للمسابقة القارية بعد تعادله بهدف لمثله مع نظيره الدحيل القطري يوم أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021. ويواجه الأهلي تاسع الترتيب بـ35 نقطة نظيره التعاون صاحب المركز الرابع بـ41 نقطة يوم الجمعة القادم السابع من مايو الجاري، في مباراة متأخرة من الجولة الـ26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.

"ريجيكامب" يريح لاعبي الأهلي تأهبًا لملاقاة التعاون صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-01 منح مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الروماني ريجيكامب، راحة للاعبين من أداء التدريبات لمدة يومين عقب انتهاء مشاركتهم في بطولة دوري أبطال آسيا 2021. وتقرر أن يعاود الفريق تدريباته الاثنين المقبل استعدادًا لمواجهة "التعاون" الجمعة المقبلة.



وكان الأهلي قد خرج من المنافسة من الدور الأول للمسابقة القارية بعد تعادله بهدف لمثله مع نظيره الدحيل القطري يوم أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.



ويواجه الأهلي تاسع الترتيب بـ35 نقطة نظيره التعاون صاحب المركز الرابع بـ41 نقطة يوم الجمعة القادم السابع من مايو الجاري، في مباراة متأخرة من الجولة الـ26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 10:43 PM

"ريجيكامب" يريح لاعبي الأهلي تأهبًا لملاقاة التعاون بعد الخروج المُر من دوري أبطال آسيا





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منح مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الروماني ريجيكامب، راحة للاعبين من أداء التدريبات لمدة يومين عقب انتهاء مشاركتهم في بطولة دوري أبطال آسيا 2021. وتقرر أن يعاود الفريق تدريباته الاثنين المقبل استعدادًا لمواجهة "التعاون" الجمعة المقبلة.



وكان الأهلي قد خرج من المنافسة من الدور الأول للمسابقة القارية بعد تعادله بهدف لمثله مع نظيره الدحيل القطري يوم أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.



ويواجه الأهلي تاسع الترتيب بـ35 نقطة نظيره التعاون صاحب المركز الرابع بـ41 نقطة يوم الجمعة القادم السابع من مايو الجاري، في مباراة متأخرة من الجولة الـ26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.