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"الشؤون الإسلامية" بمكة تنظّم دورة "الإسعافات الأولية" للمكلّفين بالحج

بالتعاون مع الهلال الأحمر لمعرفة كيفية تقديم الإسعافات للحالات الطارئة

نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية والوقائية من فيروس كورونا المستجدّ استمرت يومين، لجميع موظفي الفرع المكلفين لأعمال حج هذا العام 1442هـ، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وفي التفاصيل: تأتي الدورة ضمن خطة الوزارة لتأهيل كافة الكوادر الوطنية من أبنائها لخدمة ضيوف الرحمن، لاسيما ما يتّصل بكيفية تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطبية الطارئة التي تحدث في موسم الحج وكيفية التعامل معها بطريقة سليمة، مع بيان ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل ظروف الجائحة، واستمرّت الدورة لمدة يومين.

وتضمنت الدورة محاورة عدة؛ من أهمها بيان مبادئ مكافحة العدوى وطرق تشخيص وعلاج الحالات الطبية المرضية الطارئة والإصابات الشائعة في الحج، وبيان أنواع الكوارث والأزمات وطرق الوقاية منها وإدارتها والاستجابة السريعة لها خلال الحج.

جدير بالذكر أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أكمل استعداداته لاستقبال حجّاج بيت الله الحرام في المواقيت والمشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام 1442هـ بمتابعة وتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ حيث تم تجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت وتدشين البرامج التوعوية والدعوية وتطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام في ظل جائحة كورونا، وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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"الشؤون الإسلامية" بمكة تنظّم دورة "الإسعافات الأولية" للمكلّفين بالحج
سبق

نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية والوقائية من فيروس كورونا المستجدّ استمرت يومين، لجميع موظفي الفرع المكلفين لأعمال حج هذا العام 1442هـ، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وفي التفاصيل: تأتي الدورة ضمن خطة الوزارة لتأهيل كافة الكوادر الوطنية من أبنائها لخدمة ضيوف الرحمن، لاسيما ما يتّصل بكيفية تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطبية الطارئة التي تحدث في موسم الحج وكيفية التعامل معها بطريقة سليمة، مع بيان ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل ظروف الجائحة، واستمرّت الدورة لمدة يومين.

وتضمنت الدورة محاورة عدة؛ من أهمها بيان مبادئ مكافحة العدوى وطرق تشخيص وعلاج الحالات الطبية المرضية الطارئة والإصابات الشائعة في الحج، وبيان أنواع الكوارث والأزمات وطرق الوقاية منها وإدارتها والاستجابة السريعة لها خلال الحج.

جدير بالذكر أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أكمل استعداداته لاستقبال حجّاج بيت الله الحرام في المواقيت والمشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام 1442هـ بمتابعة وتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ حيث تم تجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت وتدشين البرامج التوعوية والدعوية وتطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام في ظل جائحة كورونا، وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
01:30 PM

"الشؤون الإسلامية" بمكة تنظّم دورة "الإسعافات الأولية" للمكلّفين بالحج

بالتعاون مع الهلال الأحمر لمعرفة كيفية تقديم الإسعافات للحالات الطارئة

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عبدالله العنزي - الرياض
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نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية والوقائية من فيروس كورونا المستجدّ استمرت يومين، لجميع موظفي الفرع المكلفين لأعمال حج هذا العام 1442هـ، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وفي التفاصيل: تأتي الدورة ضمن خطة الوزارة لتأهيل كافة الكوادر الوطنية من أبنائها لخدمة ضيوف الرحمن، لاسيما ما يتّصل بكيفية تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطبية الطارئة التي تحدث في موسم الحج وكيفية التعامل معها بطريقة سليمة، مع بيان ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل ظروف الجائحة، واستمرّت الدورة لمدة يومين.

وتضمنت الدورة محاورة عدة؛ من أهمها بيان مبادئ مكافحة العدوى وطرق تشخيص وعلاج الحالات الطبية المرضية الطارئة والإصابات الشائعة في الحج، وبيان أنواع الكوارث والأزمات وطرق الوقاية منها وإدارتها والاستجابة السريعة لها خلال الحج.

جدير بالذكر أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أكمل استعداداته لاستقبال حجّاج بيت الله الحرام في المواقيت والمشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام 1442هـ بمتابعة وتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ حيث تم تجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت وتدشين البرامج التوعوية والدعوية وتطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام في ظل جائحة كورونا، وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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