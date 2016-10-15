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"سكني" يوقّع عقود البنية التحتية لـ 5 مخططات سكنية

في عدة مواقع بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار ريال

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن توقيع خمسة عقود مع أربع شركات مقاولات متخصصة في أعمال البنية التحتية.

جاء ذلك على هامش ملتقى سكني الربعي الثالث لهذا العام 2019، لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في عدة مواقع بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار ريال، لتوفير 17.886 وحدة سكنية، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم، أن هذه العقود ستسهم في تطوير البنية التحتية في خمسة مواقع على مساحة تتجاوز 25 مليون متر مربع، وتأتي في إطار التعاون الفعّال بين الوزارة والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات ضمن خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات المواطنين، وبالجودة المطلوبة والسعر المناسب لرفع نسب تملك الأسر السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن العقود الموقعة تشمل تنفيذ التطوير الأولي للبنية التحتية في عدد من المواقع، للإسهام في ضخ مزيد من الوحدات، منها أربعة مواقع في مدينه مكة المكرمة "ضاحية ولي العهد"، وموقع في مدينة الرياض، ووقع هذه العقود وكيل الوزارة للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم توقيع العقد الأول مع شركة محمد العلي السويلم للتجارة، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط "ضاحية ولي العهد- المروج" في مكة المكرمة الذي تتجاوز مساحته 5.5 ملايين متر مربع بقيمة 246 مليون ريال، لضخ نحو 3799 وحدة سكنية، إضافة إلى عقد آخر مع الشركة نفسها، وذلك للبدء في الأعمال الأساسية للبنية التحتية في مخطط "ضاحية ولي العهد – الياسمين"، الذي تتجاوز مساحته 5.7 ملايين متر مربع بقيمة 281 مليون ريال، تمهيداً لتنفيذ 3785 وحدة سكنية.

كما تم توقيع العقد الثالث مع شركة الجابر للمقاولات المحدودة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في (مخطط ولي العهد - النرجس) الذي تقدر مساحته بنحو 5.4 مليون متر مربع توفر 3869 وحدة سكنية، علاوة على العقد الرابع لبدء في تطوير البنية التحتية في (مخطط ضاحية ولي العهد - الأزهار) في مكة المكرمة بقيمة 347 مليون ريال على مساحة 5.9 ملايين متر مربع لتوفير 2732 وحدة سكنية مع شركة هيف بن محمد القحطاني.

وشمل العقد الخامس بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع دانة الشرق "أرض الإرسال"، والواقع شرق مدينة الرياض، لتقوم شركة بن جار الله للتجارة والمقاولات القابضة بأعمال التطوير للمرحلة الأولى وعلى مساحة 3.5 ملايين متر مربع بقيمة تتجاوز 127 مليون ريال لتوفير أكثر من 3700 وحدة سكنية.

سكني وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يوقّع عقود البنية التحتية لـ 5 مخططات سكنية
سبق

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن توقيع خمسة عقود مع أربع شركات مقاولات متخصصة في أعمال البنية التحتية.

جاء ذلك على هامش ملتقى سكني الربعي الثالث لهذا العام 2019، لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في عدة مواقع بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار ريال، لتوفير 17.886 وحدة سكنية، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم، أن هذه العقود ستسهم في تطوير البنية التحتية في خمسة مواقع على مساحة تتجاوز 25 مليون متر مربع، وتأتي في إطار التعاون الفعّال بين الوزارة والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات ضمن خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات المواطنين، وبالجودة المطلوبة والسعر المناسب لرفع نسب تملك الأسر السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن العقود الموقعة تشمل تنفيذ التطوير الأولي للبنية التحتية في عدد من المواقع، للإسهام في ضخ مزيد من الوحدات، منها أربعة مواقع في مدينه مكة المكرمة "ضاحية ولي العهد"، وموقع في مدينة الرياض، ووقع هذه العقود وكيل الوزارة للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم توقيع العقد الأول مع شركة محمد العلي السويلم للتجارة، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط "ضاحية ولي العهد- المروج" في مكة المكرمة الذي تتجاوز مساحته 5.5 ملايين متر مربع بقيمة 246 مليون ريال، لضخ نحو 3799 وحدة سكنية، إضافة إلى عقد آخر مع الشركة نفسها، وذلك للبدء في الأعمال الأساسية للبنية التحتية في مخطط "ضاحية ولي العهد – الياسمين"، الذي تتجاوز مساحته 5.7 ملايين متر مربع بقيمة 281 مليون ريال، تمهيداً لتنفيذ 3785 وحدة سكنية.

كما تم توقيع العقد الثالث مع شركة الجابر للمقاولات المحدودة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في (مخطط ولي العهد - النرجس) الذي تقدر مساحته بنحو 5.4 مليون متر مربع توفر 3869 وحدة سكنية، علاوة على العقد الرابع لبدء في تطوير البنية التحتية في (مخطط ضاحية ولي العهد - الأزهار) في مكة المكرمة بقيمة 347 مليون ريال على مساحة 5.9 ملايين متر مربع لتوفير 2732 وحدة سكنية مع شركة هيف بن محمد القحطاني.

وشمل العقد الخامس بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع دانة الشرق "أرض الإرسال"، والواقع شرق مدينة الرياض، لتقوم شركة بن جار الله للتجارة والمقاولات القابضة بأعمال التطوير للمرحلة الأولى وعلى مساحة 3.5 ملايين متر مربع بقيمة تتجاوز 127 مليون ريال لتوفير أكثر من 3700 وحدة سكنية.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
04:22 PM

"سكني" يوقّع عقود البنية التحتية لـ 5 مخططات سكنية

في عدة مواقع بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن توقيع خمسة عقود مع أربع شركات مقاولات متخصصة في أعمال البنية التحتية.

جاء ذلك على هامش ملتقى سكني الربعي الثالث لهذا العام 2019، لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في عدة مواقع بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار ريال، لتوفير 17.886 وحدة سكنية، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم، أن هذه العقود ستسهم في تطوير البنية التحتية في خمسة مواقع على مساحة تتجاوز 25 مليون متر مربع، وتأتي في إطار التعاون الفعّال بين الوزارة والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات ضمن خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات المواطنين، وبالجودة المطلوبة والسعر المناسب لرفع نسب تملك الأسر السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن العقود الموقعة تشمل تنفيذ التطوير الأولي للبنية التحتية في عدد من المواقع، للإسهام في ضخ مزيد من الوحدات، منها أربعة مواقع في مدينه مكة المكرمة "ضاحية ولي العهد"، وموقع في مدينة الرياض، ووقع هذه العقود وكيل الوزارة للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم توقيع العقد الأول مع شركة محمد العلي السويلم للتجارة، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط "ضاحية ولي العهد- المروج" في مكة المكرمة الذي تتجاوز مساحته 5.5 ملايين متر مربع بقيمة 246 مليون ريال، لضخ نحو 3799 وحدة سكنية، إضافة إلى عقد آخر مع الشركة نفسها، وذلك للبدء في الأعمال الأساسية للبنية التحتية في مخطط "ضاحية ولي العهد – الياسمين"، الذي تتجاوز مساحته 5.7 ملايين متر مربع بقيمة 281 مليون ريال، تمهيداً لتنفيذ 3785 وحدة سكنية.

كما تم توقيع العقد الثالث مع شركة الجابر للمقاولات المحدودة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في (مخطط ولي العهد - النرجس) الذي تقدر مساحته بنحو 5.4 مليون متر مربع توفر 3869 وحدة سكنية، علاوة على العقد الرابع لبدء في تطوير البنية التحتية في (مخطط ضاحية ولي العهد - الأزهار) في مكة المكرمة بقيمة 347 مليون ريال على مساحة 5.9 ملايين متر مربع لتوفير 2732 وحدة سكنية مع شركة هيف بن محمد القحطاني.

وشمل العقد الخامس بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع دانة الشرق "أرض الإرسال"، والواقع شرق مدينة الرياض، لتقوم شركة بن جار الله للتجارة والمقاولات القابضة بأعمال التطوير للمرحلة الأولى وعلى مساحة 3.5 ملايين متر مربع بقيمة تتجاوز 127 مليون ريال لتوفير أكثر من 3700 وحدة سكنية.

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