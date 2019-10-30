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إمارة الرياض توقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز

لتقديم الحماية والمساندة الفنية في مجالات تخصصه

اجتمع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم اليوم، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وعدد من فريق الاتحاد.

وأطلع الأمير محمد بن عبدالرحمن، على عرض حول البرامج والمبادرات العملية والتدريبية التي يقدمها الاتحاد، ومساهماته في جمع الكفاءات الوطنية والمشاركة المجتمعية.

وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، فيصل بن سعود الخميسي، نبذة عن إنجازات الاتحاد محلياً ودولياً، وما حققه من أرقام قياسية في عدد من المجالات البرمجية والتقنية والشرائح المستهدفة، وسبل تعزيز التواصل بين المهتمين والمحترفين وتطوير قدراتهم والاستفادة من مهاراتهم.

وأشار "الخميسي"، إلى "منصة مكافآت الثغرات" الخاصة بالاتحاد، والكوادر الوطنية القائمة عليها في مجال الأمن السيبراني وأهدافها في اكتشاف الثغرات البرمجية وتأمين الأنظمة الرقمية.

كما شهد نائب أمير الرياض، توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في مجال الأمن السيبراني، وقعها من جانب إمارة الرياض مدير عام تقنية المعلومات بالإمارة محمد بن محمد الرويغ، ومن جانب الاتحاد المشرف العام على الأمن السيبراني بالاتحاد محمد بن صالح الشمراني، حيث تضمنت الاتفاقية تعاوناً في مجال الأمن السيبراني والحماية عبر تقديم المساندة الفنية.

وحضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية، وكيل إمارة منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز السديري، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني، وفريق تقنية المعلومات بالإمارة، وجانب من فريق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

نائب أمير منطقة الرياض الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إمارة الرياض توقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز
سبق

اجتمع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم اليوم، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وعدد من فريق الاتحاد.

وأطلع الأمير محمد بن عبدالرحمن، على عرض حول البرامج والمبادرات العملية والتدريبية التي يقدمها الاتحاد، ومساهماته في جمع الكفاءات الوطنية والمشاركة المجتمعية.

وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، فيصل بن سعود الخميسي، نبذة عن إنجازات الاتحاد محلياً ودولياً، وما حققه من أرقام قياسية في عدد من المجالات البرمجية والتقنية والشرائح المستهدفة، وسبل تعزيز التواصل بين المهتمين والمحترفين وتطوير قدراتهم والاستفادة من مهاراتهم.

وأشار "الخميسي"، إلى "منصة مكافآت الثغرات" الخاصة بالاتحاد، والكوادر الوطنية القائمة عليها في مجال الأمن السيبراني وأهدافها في اكتشاف الثغرات البرمجية وتأمين الأنظمة الرقمية.

كما شهد نائب أمير الرياض، توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في مجال الأمن السيبراني، وقعها من جانب إمارة الرياض مدير عام تقنية المعلومات بالإمارة محمد بن محمد الرويغ، ومن جانب الاتحاد المشرف العام على الأمن السيبراني بالاتحاد محمد بن صالح الشمراني، حيث تضمنت الاتفاقية تعاوناً في مجال الأمن السيبراني والحماية عبر تقديم المساندة الفنية.

وحضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية، وكيل إمارة منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز السديري، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني، وفريق تقنية المعلومات بالإمارة، وجانب من فريق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
07:19 PM

إمارة الرياض توقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز

لتقديم الحماية والمساندة الفنية في مجالات تخصصه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجتمع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم اليوم، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وعدد من فريق الاتحاد.

وأطلع الأمير محمد بن عبدالرحمن، على عرض حول البرامج والمبادرات العملية والتدريبية التي يقدمها الاتحاد، ومساهماته في جمع الكفاءات الوطنية والمشاركة المجتمعية.

وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، فيصل بن سعود الخميسي، نبذة عن إنجازات الاتحاد محلياً ودولياً، وما حققه من أرقام قياسية في عدد من المجالات البرمجية والتقنية والشرائح المستهدفة، وسبل تعزيز التواصل بين المهتمين والمحترفين وتطوير قدراتهم والاستفادة من مهاراتهم.

وأشار "الخميسي"، إلى "منصة مكافآت الثغرات" الخاصة بالاتحاد، والكوادر الوطنية القائمة عليها في مجال الأمن السيبراني وأهدافها في اكتشاف الثغرات البرمجية وتأمين الأنظمة الرقمية.

كما شهد نائب أمير الرياض، توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في مجال الأمن السيبراني، وقعها من جانب إمارة الرياض مدير عام تقنية المعلومات بالإمارة محمد بن محمد الرويغ، ومن جانب الاتحاد المشرف العام على الأمن السيبراني بالاتحاد محمد بن صالح الشمراني، حيث تضمنت الاتفاقية تعاوناً في مجال الأمن السيبراني والحماية عبر تقديم المساندة الفنية.

وحضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية، وكيل إمارة منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز السديري، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني، وفريق تقنية المعلومات بالإمارة، وجانب من فريق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

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