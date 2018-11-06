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"هدف" يتيح إلكترونياً للمرأة السعودية العاملة الاستفادة من برنامج "قرة"

يهدف لرفع نسبة مشاركتها في سوق العمل.. تصل مدة الدعم إلى أربع سنوات

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، للمرأة السعودية العاملة الاستفادة من برنامج دعم حضانة الأطفال (قرة) إلكترونياً، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط:

www.qurrah.sa.

ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة، وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلاً من بلوغهما أربع سنوات كما كان في الشروط السابقة.

وأجرى "هدف" تعديلاً على شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج دعم مراكز حضانة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)، وذلك في إطار مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل.

ووفقاً للتعديل الذي أجراه "هدف" على البرنامج، فإن الصندوق يسهم بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يسهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يسهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يسهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يسهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والإسهام في استقرار النساء السعوديات في وظائفهن، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يتيح إلكترونياً للمرأة السعودية العاملة الاستفادة من برنامج "قرة"
سبق

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، للمرأة السعودية العاملة الاستفادة من برنامج دعم حضانة الأطفال (قرة) إلكترونياً، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط:

www.qurrah.sa.

ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة، وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلاً من بلوغهما أربع سنوات كما كان في الشروط السابقة.

وأجرى "هدف" تعديلاً على شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج دعم مراكز حضانة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)، وذلك في إطار مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل.

ووفقاً للتعديل الذي أجراه "هدف" على البرنامج، فإن الصندوق يسهم بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يسهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يسهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يسهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يسهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والإسهام في استقرار النساء السعوديات في وظائفهن، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
03:47 PM

"هدف" يتيح إلكترونياً للمرأة السعودية العاملة الاستفادة من برنامج "قرة"

يهدف لرفع نسبة مشاركتها في سوق العمل.. تصل مدة الدعم إلى أربع سنوات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، للمرأة السعودية العاملة الاستفادة من برنامج دعم حضانة الأطفال (قرة) إلكترونياً، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط:

www.qurrah.sa.

ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة، وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلاً من بلوغهما أربع سنوات كما كان في الشروط السابقة.

وأجرى "هدف" تعديلاً على شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج دعم مراكز حضانة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)، وذلك في إطار مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل.

ووفقاً للتعديل الذي أجراه "هدف" على البرنامج، فإن الصندوق يسهم بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يسهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يسهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يسهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يسهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والإسهام في استقرار النساء السعوديات في وظائفهن، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.

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