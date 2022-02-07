خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل 289,747 إصابة جديدة بكورونا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 289,747 إصابة جديدة، و3,295 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 76,246,964 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 898,216 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
أمريكا
خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل 289,747 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-02-07
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 289,747 إصابة جديدة، و3,295 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 76,246,964 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 898,216 حالة وفاة.
07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
08:20 AM
خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل 289,747 إصابة جديدة بكورونا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 289,747 إصابة جديدة، و3,295 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 76,246,964 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 898,216 حالة وفاة.