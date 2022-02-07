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خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل 289,747 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 289,747 إصابة ‏جديدة، و3,295 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 76,246,964 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 898,216 حالة وفاة.‏

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل 289,747 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 289,747 إصابة ‏جديدة، و3,295 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 76,246,964 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 898,216 حالة وفاة.‏

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
08:20 AM

خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل 289,747 إصابة جديدة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 289,747 إصابة ‏جديدة، و3,295 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 76,246,964 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 898,216 حالة وفاة.‏

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,429
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,261
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,978
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