أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم، تضمنت رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع. وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء.

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-24 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم، تضمنت رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 09:16 AM

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساء "الأرصاد": تؤدي إلى تدن للرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم، تضمنت رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء.