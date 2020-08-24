أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم، تضمنت رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء.
"السديري" نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة
بأمر ملكي: إعفاء غسان الشبل وتعيين بندر الخريف رئيسًا لمجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساء
"الأرصاد": تؤدي إلى تدن للرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم، تضمنت رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء.
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم، تضمنت رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساء
"الأرصاد": تؤدي إلى تدن للرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم، تضمنت رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء.