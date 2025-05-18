تسجيل 3026 حالة شفاء من فيروس كورونا وتتجاوز رقم الحالات النشطة

وصل إجمالي التعافي 28748 حالة

سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ارتفاعًا قياسيًا جديدًا ليتجاوز الإجمالي 28 ألف حالة في المملكة‏ بحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم والذي أوضح أن الحالات الجديدة بلغت: 3026 .

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل قرابة أسبوعين وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية حتى بلغ الإجمالي 28748 حالة ليتجاوز 50% من نسبة الإصابات الإجمالية ويتجاوز رقم الحالات الشطة.