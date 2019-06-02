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"الأرصاد" تُصدر تقرير الحالة المناخية السائدة على المملكة لفصل الصيف

التقرير شمل دول مجلس التعاون.. وتوقّع ارتفاع درجات الحرارة السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقرير الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف لهذا العام 1440هـ/ 2019م.

وبيّن التقرير أن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس 2019م، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو وينتهي في 23 سبتمبر 2019م، حيث تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1440هـــ الموافق 2019م على المملكة -بمشيئة الله تعالى- إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء المملكة.

فيما أشار إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقلّ من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

بينما تطرّق التقرير الخاص بالتوقعات الفصلية لصيف عام 1440هـــ الموافق 2019م على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن توقع تغيّر عن المعدل في درجة حرارة سطح البحر مقدار التغير الإيجابي (ارتفاع درجة الحرارة) الذي تتأثر به كل من أجزاء جنوب ووسط البحر الأحمر وأجزاء من الخليج العربي، والذي قد يصل إلى أعلى ما يمكن خلال شهر يونيو على خليج عدن وجزيرة سقطرى وشرقها في حدود درجة ونصف (+1.5) بأعلى من المعدل، واحتمالية ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة أعلى من المعدل وذلك على جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال فصل الصيف خاصة على شمال غرب المملكة العربية السعودية وجنوب دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى سلطنة عمان.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع عن المعدل في درجات الحرارة على معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ويزداد هذا الارتفاع بالمعدل على القطاع الغربي للمملكة العربية السعودية، ويصل إلى أعلاه على جنوب سلطنة عمان.

وأوضح التقرير أن توقعات الأمطار على دول مجلس التعاون أن التوقعات تشير -بمشيئة الله تعالى- إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم دول المجلس، كما تشير التوقعات إلى احتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تُصدر تقرير الحالة المناخية السائدة على المملكة لفصل الصيف
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقرير الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف لهذا العام 1440هـ/ 2019م.

وبيّن التقرير أن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس 2019م، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو وينتهي في 23 سبتمبر 2019م، حيث تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1440هـــ الموافق 2019م على المملكة -بمشيئة الله تعالى- إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء المملكة.

فيما أشار إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقلّ من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

بينما تطرّق التقرير الخاص بالتوقعات الفصلية لصيف عام 1440هـــ الموافق 2019م على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن توقع تغيّر عن المعدل في درجة حرارة سطح البحر مقدار التغير الإيجابي (ارتفاع درجة الحرارة) الذي تتأثر به كل من أجزاء جنوب ووسط البحر الأحمر وأجزاء من الخليج العربي، والذي قد يصل إلى أعلى ما يمكن خلال شهر يونيو على خليج عدن وجزيرة سقطرى وشرقها في حدود درجة ونصف (+1.5) بأعلى من المعدل، واحتمالية ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة أعلى من المعدل وذلك على جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال فصل الصيف خاصة على شمال غرب المملكة العربية السعودية وجنوب دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى سلطنة عمان.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع عن المعدل في درجات الحرارة على معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ويزداد هذا الارتفاع بالمعدل على القطاع الغربي للمملكة العربية السعودية، ويصل إلى أعلاه على جنوب سلطنة عمان.

وأوضح التقرير أن توقعات الأمطار على دول مجلس التعاون أن التوقعات تشير -بمشيئة الله تعالى- إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم دول المجلس، كما تشير التوقعات إلى احتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
04:27 PM

"الأرصاد" تُصدر تقرير الحالة المناخية السائدة على المملكة لفصل الصيف

التقرير شمل دول مجلس التعاون.. وتوقّع ارتفاع درجات الحرارة السطحية

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عبدالله الراجحي - جدة
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقرير الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف لهذا العام 1440هـ/ 2019م.

وبيّن التقرير أن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس 2019م، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو وينتهي في 23 سبتمبر 2019م، حيث تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1440هـــ الموافق 2019م على المملكة -بمشيئة الله تعالى- إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء المملكة.

فيما أشار إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقلّ من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

بينما تطرّق التقرير الخاص بالتوقعات الفصلية لصيف عام 1440هـــ الموافق 2019م على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن توقع تغيّر عن المعدل في درجة حرارة سطح البحر مقدار التغير الإيجابي (ارتفاع درجة الحرارة) الذي تتأثر به كل من أجزاء جنوب ووسط البحر الأحمر وأجزاء من الخليج العربي، والذي قد يصل إلى أعلى ما يمكن خلال شهر يونيو على خليج عدن وجزيرة سقطرى وشرقها في حدود درجة ونصف (+1.5) بأعلى من المعدل، واحتمالية ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة أعلى من المعدل وذلك على جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال فصل الصيف خاصة على شمال غرب المملكة العربية السعودية وجنوب دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى سلطنة عمان.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع عن المعدل في درجات الحرارة على معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ويزداد هذا الارتفاع بالمعدل على القطاع الغربي للمملكة العربية السعودية، ويصل إلى أعلاه على جنوب سلطنة عمان.

وأوضح التقرير أن توقعات الأمطار على دول مجلس التعاون أن التوقعات تشير -بمشيئة الله تعالى- إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم دول المجلس، كما تشير التوقعات إلى احتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية.

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