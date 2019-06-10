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"مدني الطائف" ينقذ مواطناً سقط بأحد منحدرات جبال الشفا

كان ذاهباً لمنحل عسل.. ويعاني بعض الكسور بسبب السقوط

باشرت فرق إنقاذ الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف عملية إنقاذ مواطن، سقطَ في أحد منحدرات جبال مركز الشفا السياحي.

وفي التفاصيل، سقط المواطن بمنحدر في منطقة تُعرف باسم "الحيط" تبعد عن مركز الشفا بنحو 20 كم، وتمكن رجال الدفاع المدني من الوصول للمواطن وتصعيده من موقع سقوطه للأعلى ومن ثمَ نقله للمستشفى.

وأفادت المعلومات الأولية بأن المواطن على قيد الحياة ولله الحمد، وأنهُ يعاني من كسور تعرضَ لها نتيجة السقوط.

وذكرت مصادر لـ"سبق" أن المواطن لديه منحل للعسل في المنطقة وكان راغباً الذهاب له، ولكنه تعرضَ للسقوط عبر المنحدر.

"سبق" ستوافيكم بباقي التفاصيل وبيان الدفاع المدني في حال وروده.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الطائف" ينقذ مواطناً سقط بأحد منحدرات جبال الشفا
سبق

باشرت فرق إنقاذ الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف عملية إنقاذ مواطن، سقطَ في أحد منحدرات جبال مركز الشفا السياحي.

وفي التفاصيل، سقط المواطن بمنحدر في منطقة تُعرف باسم "الحيط" تبعد عن مركز الشفا بنحو 20 كم، وتمكن رجال الدفاع المدني من الوصول للمواطن وتصعيده من موقع سقوطه للأعلى ومن ثمَ نقله للمستشفى.

وأفادت المعلومات الأولية بأن المواطن على قيد الحياة ولله الحمد، وأنهُ يعاني من كسور تعرضَ لها نتيجة السقوط.

وذكرت مصادر لـ"سبق" أن المواطن لديه منحل للعسل في المنطقة وكان راغباً الذهاب له، ولكنه تعرضَ للسقوط عبر المنحدر.

"سبق" ستوافيكم بباقي التفاصيل وبيان الدفاع المدني في حال وروده.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
08:52 PM

"مدني الطائف" ينقذ مواطناً سقط بأحد منحدرات جبال الشفا

كان ذاهباً لمنحل عسل.. ويعاني بعض الكسور بسبب السقوط

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فهد العتيبي - الطائف
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باشرت فرق إنقاذ الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف عملية إنقاذ مواطن، سقطَ في أحد منحدرات جبال مركز الشفا السياحي.

وفي التفاصيل، سقط المواطن بمنحدر في منطقة تُعرف باسم "الحيط" تبعد عن مركز الشفا بنحو 20 كم، وتمكن رجال الدفاع المدني من الوصول للمواطن وتصعيده من موقع سقوطه للأعلى ومن ثمَ نقله للمستشفى.

وأفادت المعلومات الأولية بأن المواطن على قيد الحياة ولله الحمد، وأنهُ يعاني من كسور تعرضَ لها نتيجة السقوط.

وذكرت مصادر لـ"سبق" أن المواطن لديه منحل للعسل في المنطقة وكان راغباً الذهاب له، ولكنه تعرضَ للسقوط عبر المنحدر.

"سبق" ستوافيكم بباقي التفاصيل وبيان الدفاع المدني في حال وروده.

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