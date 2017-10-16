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"الغذاء والدواء" الأمريكية تمنح أوقاف الراجحي شهادة الـFDA

منحت الغذاء والدواء الأمريكية U.S Food and Drug Administration (FDA)، شهادة التسجيل لأوقاف صالح الراجحي- إدارة القطاع الزراعي؛ وذلك نظير تحقيقها شهادة الزراعة العضوية، وشهادة الممارسات الزراعية الجيدة، وشهادة الأيزو، وشهادة الجودة.

وأكد الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، أن هذا الإنجاز يُضم إلى ما سبقه من مكتسبات واعتمادات دولية وامتدادًا للنهج والعمل المؤسسي الذي تسير عليه إدارة القطاع الزراعي بإدارة الأوقاف، في سبيل الوصول إلى تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الإدارة، وجاء الحصول على هذه الشهادة بعد سلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية بإدارة القطاع الزراعي.

وأوضح الراجحي، أن أهمية شهادة الـ(FDA) في أنها تمنح قيمة مضافة للتمور المنتجة بمشروعات إدارة الأوقاف كما تعتبر داعمًا قويًّا للمشروعات الزراعية في السعودية؛ لتسويق وتصدير التمور في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتبع المواصفات الغذائية والدوائية الأمريكية؛ لذلك تسعى إدارة الأوقاف بشكل دائم للتميز وتطبيق أعلى المعايير المحلية والعالمية في إنتاج التمور وتصديرها.

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"الغذاء والدواء" الأمريكية تمنح أوقاف الراجحي شهادة الـFDA
سبق

منحت الغذاء والدواء الأمريكية U.S Food and Drug Administration (FDA)، شهادة التسجيل لأوقاف صالح الراجحي- إدارة القطاع الزراعي؛ وذلك نظير تحقيقها شهادة الزراعة العضوية، وشهادة الممارسات الزراعية الجيدة، وشهادة الأيزو، وشهادة الجودة.

وأكد الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، أن هذا الإنجاز يُضم إلى ما سبقه من مكتسبات واعتمادات دولية وامتدادًا للنهج والعمل المؤسسي الذي تسير عليه إدارة القطاع الزراعي بإدارة الأوقاف، في سبيل الوصول إلى تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الإدارة، وجاء الحصول على هذه الشهادة بعد سلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية بإدارة القطاع الزراعي.

وأوضح الراجحي، أن أهمية شهادة الـ(FDA) في أنها تمنح قيمة مضافة للتمور المنتجة بمشروعات إدارة الأوقاف كما تعتبر داعمًا قويًّا للمشروعات الزراعية في السعودية؛ لتسويق وتصدير التمور في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتبع المواصفات الغذائية والدوائية الأمريكية؛ لذلك تسعى إدارة الأوقاف بشكل دائم للتميز وتطبيق أعلى المعايير المحلية والعالمية في إنتاج التمور وتصديرها.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
10:33 AM

"الغذاء والدواء" الأمريكية تمنح أوقاف الراجحي شهادة الـFDA

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منحت الغذاء والدواء الأمريكية U.S Food and Drug Administration (FDA)، شهادة التسجيل لأوقاف صالح الراجحي- إدارة القطاع الزراعي؛ وذلك نظير تحقيقها شهادة الزراعة العضوية، وشهادة الممارسات الزراعية الجيدة، وشهادة الأيزو، وشهادة الجودة.

وأكد الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، أن هذا الإنجاز يُضم إلى ما سبقه من مكتسبات واعتمادات دولية وامتدادًا للنهج والعمل المؤسسي الذي تسير عليه إدارة القطاع الزراعي بإدارة الأوقاف، في سبيل الوصول إلى تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الإدارة، وجاء الحصول على هذه الشهادة بعد سلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية بإدارة القطاع الزراعي.

وأوضح الراجحي، أن أهمية شهادة الـ(FDA) في أنها تمنح قيمة مضافة للتمور المنتجة بمشروعات إدارة الأوقاف كما تعتبر داعمًا قويًّا للمشروعات الزراعية في السعودية؛ لتسويق وتصدير التمور في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتبع المواصفات الغذائية والدوائية الأمريكية؛ لذلك تسعى إدارة الأوقاف بشكل دائم للتميز وتطبيق أعلى المعايير المحلية والعالمية في إنتاج التمور وتصديرها.

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