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عضو إفتاء سابق بالشرقية: الشائعات ظاهرة خطيرة ومرض يهدد المجتمع

دعا في تصريح لـ"سبق" لتفويت الفرص على الحاقدين ضد المملكة

أكد عضو الإفتاء بالمنطقة الشرقية سابقاً الشيخ علي بن صالح المري أن نشر الإشاعات والترويج لها واختلاق المعلومات الكاذبة والأخبار الملفقة والأقاويل من الظواهر السيئة التي انتشرت في كثير من المجتمعات، وأضحت مرضًا خطيرًا يهدد القيم ويلوث الأخلاق، سيما عبر وسائل التواصل لتحقيق أهداف خبيثة، لافتاً إلى أن الإسلام حذر منها وجعلها من الإرجاف في الأرض .

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" حذر فيه من مروجي الإشاعات في المجتمع في خضم هذه الأحداث، وعليه أن يرجع إلى التوجيهات الشرعية في ظل قيادته ووطنه.

ودعا الشيخ علي المري إلى التثبت في نقل المعلومات لتفويت الفرصة على المرجفين والمتربصين، مضيفاً: ولنكن سدًا منيعًا لديننا ووحدتنا وولاة أمرنا ومجتمعنا.

واختتم الشيخ المري تصريحه قائلاً: ستبقى بلاد الحرمين بإذن الله آمنة مطمئنة في ظل قيادتها الحكيمة ووقوف شعبها الأبي سدًا منيعًا لكل مرجف وحاقد ومتربص ومبغض، مشيرًا إلى أن السعودية ستكون شوكة في حلوق أعداء هذه الأمة، متمسكة بدينها، متسلحة بإيمانها، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين وولي عهده من كل شر وبلاء.

علي بن صالح المري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عضو إفتاء سابق بالشرقية: الشائعات ظاهرة خطيرة ومرض يهدد المجتمع
سبق

أكد عضو الإفتاء بالمنطقة الشرقية سابقاً الشيخ علي بن صالح المري أن نشر الإشاعات والترويج لها واختلاق المعلومات الكاذبة والأخبار الملفقة والأقاويل من الظواهر السيئة التي انتشرت في كثير من المجتمعات، وأضحت مرضًا خطيرًا يهدد القيم ويلوث الأخلاق، سيما عبر وسائل التواصل لتحقيق أهداف خبيثة، لافتاً إلى أن الإسلام حذر منها وجعلها من الإرجاف في الأرض .

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" حذر فيه من مروجي الإشاعات في المجتمع في خضم هذه الأحداث، وعليه أن يرجع إلى التوجيهات الشرعية في ظل قيادته ووطنه.

ودعا الشيخ علي المري إلى التثبت في نقل المعلومات لتفويت الفرصة على المرجفين والمتربصين، مضيفاً: ولنكن سدًا منيعًا لديننا ووحدتنا وولاة أمرنا ومجتمعنا.

واختتم الشيخ المري تصريحه قائلاً: ستبقى بلاد الحرمين بإذن الله آمنة مطمئنة في ظل قيادتها الحكيمة ووقوف شعبها الأبي سدًا منيعًا لكل مرجف وحاقد ومتربص ومبغض، مشيرًا إلى أن السعودية ستكون شوكة في حلوق أعداء هذه الأمة، متمسكة بدينها، متسلحة بإيمانها، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين وولي عهده من كل شر وبلاء.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
06:20 PM

عضو إفتاء سابق بالشرقية: الشائعات ظاهرة خطيرة ومرض يهدد المجتمع

دعا في تصريح لـ"سبق" لتفويت الفرص على الحاقدين ضد المملكة

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عبدالله العنزي - الرياض
0
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أكد عضو الإفتاء بالمنطقة الشرقية سابقاً الشيخ علي بن صالح المري أن نشر الإشاعات والترويج لها واختلاق المعلومات الكاذبة والأخبار الملفقة والأقاويل من الظواهر السيئة التي انتشرت في كثير من المجتمعات، وأضحت مرضًا خطيرًا يهدد القيم ويلوث الأخلاق، سيما عبر وسائل التواصل لتحقيق أهداف خبيثة، لافتاً إلى أن الإسلام حذر منها وجعلها من الإرجاف في الأرض .

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" حذر فيه من مروجي الإشاعات في المجتمع في خضم هذه الأحداث، وعليه أن يرجع إلى التوجيهات الشرعية في ظل قيادته ووطنه.

ودعا الشيخ علي المري إلى التثبت في نقل المعلومات لتفويت الفرصة على المرجفين والمتربصين، مضيفاً: ولنكن سدًا منيعًا لديننا ووحدتنا وولاة أمرنا ومجتمعنا.

واختتم الشيخ المري تصريحه قائلاً: ستبقى بلاد الحرمين بإذن الله آمنة مطمئنة في ظل قيادتها الحكيمة ووقوف شعبها الأبي سدًا منيعًا لكل مرجف وحاقد ومتربص ومبغض، مشيرًا إلى أن السعودية ستكون شوكة في حلوق أعداء هذه الأمة، متمسكة بدينها، متسلحة بإيمانها، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين وولي عهده من كل شر وبلاء.

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