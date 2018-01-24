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"تعليم صبيا" يستضيف الملتقى المستمر الأول نهاية الشهر الجاري

بمشاركة اليونسكو واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

تعتزم وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم المستمر عقد ملتقى التعليم المستمر الأول، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء ٢٩_٣٠ من شهر جمادى الأولى لعام ١٤٤٠هـ الموافق الأول والثاني من شهر فبراير ٢٠١٩م.

ويحظى الملتقى والذي تنظمه إدارة تعليم صبيا بالشراكة مع جامعة الملك سعود برعاية كريمة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، كاليونسكو واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وجامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة وجامعة الطائف وجامعة تبوك والمكتبة الرقمية، إضافة لإدارات التعليم في المملكة.

وأوضح مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي أن الملتقى يسعى إلى إبراز دور المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة التعليم في محو الأمية وتحسين وتجويد مخرجات مدارس التعليم المستمر وصولاً لجودة حياة وتنمية مستدامة تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية2030، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.

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"تعليم صبيا" يستضيف الملتقى المستمر الأول نهاية الشهر الجاري
سبق

تعتزم وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم المستمر عقد ملتقى التعليم المستمر الأول، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء ٢٩_٣٠ من شهر جمادى الأولى لعام ١٤٤٠هـ الموافق الأول والثاني من شهر فبراير ٢٠١٩م.

ويحظى الملتقى والذي تنظمه إدارة تعليم صبيا بالشراكة مع جامعة الملك سعود برعاية كريمة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، كاليونسكو واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وجامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة وجامعة الطائف وجامعة تبوك والمكتبة الرقمية، إضافة لإدارات التعليم في المملكة.

وأوضح مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي أن الملتقى يسعى إلى إبراز دور المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة التعليم في محو الأمية وتحسين وتجويد مخرجات مدارس التعليم المستمر وصولاً لجودة حياة وتنمية مستدامة تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية2030، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
04:56 PM

"تعليم صبيا" يستضيف الملتقى المستمر الأول نهاية الشهر الجاري

بمشاركة اليونسكو واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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تعتزم وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم المستمر عقد ملتقى التعليم المستمر الأول، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء ٢٩_٣٠ من شهر جمادى الأولى لعام ١٤٤٠هـ الموافق الأول والثاني من شهر فبراير ٢٠١٩م.

ويحظى الملتقى والذي تنظمه إدارة تعليم صبيا بالشراكة مع جامعة الملك سعود برعاية كريمة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، كاليونسكو واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وجامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة وجامعة الطائف وجامعة تبوك والمكتبة الرقمية، إضافة لإدارات التعليم في المملكة.

وأوضح مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي أن الملتقى يسعى إلى إبراز دور المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة التعليم في محو الأمية وتحسين وتجويد مخرجات مدارس التعليم المستمر وصولاً لجودة حياة وتنمية مستدامة تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية2030، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.

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