النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف فندقاً بوسط الصومال

جدّدت موقفها الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف فندقاً في مدينة جالكعيو- وسط الصومال، أدّى إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وجدّدت "الخارجية" التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية حكومة وشعباً، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف فندقاً بوسط الصومال
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف فندقاً في مدينة جالكعيو- وسط الصومال، أدّى إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وجدّدت "الخارجية" التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية حكومة وشعباً، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
09:19 AM

المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف فندقاً بوسط الصومال

جدّدت موقفها الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
374

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف فندقاً في مدينة جالكعيو- وسط الصومال، أدّى إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وجدّدت "الخارجية" التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية حكومة وشعباً، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,643
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,394
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,779
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,249

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة