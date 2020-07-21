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واقع يخالف المجسم.. ملاك إسكانات مخطط تحت الإنشاء بجازان: خذلنا المقاول!

قالوا: فوارق في المساحة.. سطوح قد ينتهي بحوادث خطيرة.. ألوان وبلاط غير متوافق

أفاد عدد من ملاك مخطط 15 -تحت الإنشاء- في إسكانات ضاحية الملك عبدالله بمدينة جازان، أن مقاول المشروع خذلهم في عدد من المتطلبات والوعود؛ حيث حدثت فوارق بين العينة المصغرة وبين الواقع الذي لم يكن مأمولاً، مبينين أن مساحات بعض الفلل لم تكن مطابقة للمواصفات في الكتالوج .

وقال الملاك إن نوعية البلاط في عدد من تلك الفلل سيئة وليست مناسبة ولا متناسقة بحسب الكتالوج المعتمد من وزارة الإسكان، وكذلك دربزين الدراج (السياج) لا يمكن قبوله بهذه الحالة السيئة وهو يعتبر من أقدم الأنواع.

وتابعوا: "لا يمكن لبعض تلك الوحدات الاستفادة من السطوح نظرًا لعدم تنسيق وترتيب التكييف المركزي بالشكل المناسب، وأيضًا يشكل سور السطح خطرًا على الأطفال بسبب قصره وقد ينتهي ذلك بحوادث خطيرة، ونحمل الوزارة والمقاول مسؤولية رفع الأسطح".

وقال المستفيدون إن نقاط الكهرباء والإنارة داخل الفلل قليلة جدًا مقارنة بالحاجة لها، وأن تصميم مجلسي الرجال والنساء لا يتناسبان مع المتطلبات.

وتابعوا: "قالوا لنا إن الألوان والأشكال وكل التفاصيل ستطابق المجسم، وهكذا اعتمدنا اختياراتنا على أساسها، ولكن تفاجأنا بتغيير حتى ألوان البلاط الخارجي وبلاط السطح لدى البعض، وأحواض الزراعة الموزعة في الحوش لم تكن كالمجسم، والنافذة الكبيرة لم تفتح.

وطالب الملاك عبر "سبق" الرد على تلك الملاحظات واتخاذ الإجراءات النظامية، وقد أرسلت "سبق" استفسارات للمتحدث باسم الوزارة إلا أنه لم يتم الرد منذ أكثر من أربعة أيام.

جازان إسكانات ضاحية الملك عبدالله

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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واقع يخالف المجسم.. ملاك إسكانات مخطط تحت الإنشاء بجازان: خذلنا المقاول!
سبق

أفاد عدد من ملاك مخطط 15 -تحت الإنشاء- في إسكانات ضاحية الملك عبدالله بمدينة جازان، أن مقاول المشروع خذلهم في عدد من المتطلبات والوعود؛ حيث حدثت فوارق بين العينة المصغرة وبين الواقع الذي لم يكن مأمولاً، مبينين أن مساحات بعض الفلل لم تكن مطابقة للمواصفات في الكتالوج .

وقال الملاك إن نوعية البلاط في عدد من تلك الفلل سيئة وليست مناسبة ولا متناسقة بحسب الكتالوج المعتمد من وزارة الإسكان، وكذلك دربزين الدراج (السياج) لا يمكن قبوله بهذه الحالة السيئة وهو يعتبر من أقدم الأنواع.

وتابعوا: "لا يمكن لبعض تلك الوحدات الاستفادة من السطوح نظرًا لعدم تنسيق وترتيب التكييف المركزي بالشكل المناسب، وأيضًا يشكل سور السطح خطرًا على الأطفال بسبب قصره وقد ينتهي ذلك بحوادث خطيرة، ونحمل الوزارة والمقاول مسؤولية رفع الأسطح".

وقال المستفيدون إن نقاط الكهرباء والإنارة داخل الفلل قليلة جدًا مقارنة بالحاجة لها، وأن تصميم مجلسي الرجال والنساء لا يتناسبان مع المتطلبات.

وتابعوا: "قالوا لنا إن الألوان والأشكال وكل التفاصيل ستطابق المجسم، وهكذا اعتمدنا اختياراتنا على أساسها، ولكن تفاجأنا بتغيير حتى ألوان البلاط الخارجي وبلاط السطح لدى البعض، وأحواض الزراعة الموزعة في الحوش لم تكن كالمجسم، والنافذة الكبيرة لم تفتح.

وطالب الملاك عبر "سبق" الرد على تلك الملاحظات واتخاذ الإجراءات النظامية، وقد أرسلت "سبق" استفسارات للمتحدث باسم الوزارة إلا أنه لم يتم الرد منذ أكثر من أربعة أيام.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
02:20 PM

واقع يخالف المجسم.. ملاك إسكانات مخطط تحت الإنشاء بجازان: خذلنا المقاول!

قالوا: فوارق في المساحة.. سطوح قد ينتهي بحوادث خطيرة.. ألوان وبلاط غير متوافق

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محمد المواسي - جازان
1
1,230

أفاد عدد من ملاك مخطط 15 -تحت الإنشاء- في إسكانات ضاحية الملك عبدالله بمدينة جازان، أن مقاول المشروع خذلهم في عدد من المتطلبات والوعود؛ حيث حدثت فوارق بين العينة المصغرة وبين الواقع الذي لم يكن مأمولاً، مبينين أن مساحات بعض الفلل لم تكن مطابقة للمواصفات في الكتالوج .

وقال الملاك إن نوعية البلاط في عدد من تلك الفلل سيئة وليست مناسبة ولا متناسقة بحسب الكتالوج المعتمد من وزارة الإسكان، وكذلك دربزين الدراج (السياج) لا يمكن قبوله بهذه الحالة السيئة وهو يعتبر من أقدم الأنواع.

وتابعوا: "لا يمكن لبعض تلك الوحدات الاستفادة من السطوح نظرًا لعدم تنسيق وترتيب التكييف المركزي بالشكل المناسب، وأيضًا يشكل سور السطح خطرًا على الأطفال بسبب قصره وقد ينتهي ذلك بحوادث خطيرة، ونحمل الوزارة والمقاول مسؤولية رفع الأسطح".

وقال المستفيدون إن نقاط الكهرباء والإنارة داخل الفلل قليلة جدًا مقارنة بالحاجة لها، وأن تصميم مجلسي الرجال والنساء لا يتناسبان مع المتطلبات.

وتابعوا: "قالوا لنا إن الألوان والأشكال وكل التفاصيل ستطابق المجسم، وهكذا اعتمدنا اختياراتنا على أساسها، ولكن تفاجأنا بتغيير حتى ألوان البلاط الخارجي وبلاط السطح لدى البعض، وأحواض الزراعة الموزعة في الحوش لم تكن كالمجسم، والنافذة الكبيرة لم تفتح.

وطالب الملاك عبر "سبق" الرد على تلك الملاحظات واتخاذ الإجراءات النظامية، وقد أرسلت "سبق" استفسارات للمتحدث باسم الوزارة إلا أنه لم يتم الرد منذ أكثر من أربعة أيام.

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