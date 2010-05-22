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"الجهني": نَقودُ مشروعًا حضاريًّا يعزز حضورنا العالمي في كثير من المجالات

أشادت بما يحققه السعوديون فيما يتسبَّب كثيرون في تدمير أوطانهم

أوضحت الأكاديمية والكاتبة الدكتورة أريج الجهني أننا نعيش أكبر حقبة صراع هويات إقليمي، نحتاج أمامه إلى أن نعزز هوية المواطن السعودي الأصيل المعتدل المنشغل بتحقيق رؤية وطنه، الذي يقود العالم في كثير من المجالات.

وقالت لـ"سبق": "يجب ألا ننشغل عن مشروعنا الحضاري، وألا ننجر لصراعات جانبية، ومن المهم توضيح ومناقشة صراع الهويات، وألا يُنظر للصراعات الإقليمية بشكل سطحي؛ فالمواطن السعودي يجنح للسِّلْم بفطرته، ودولتنا ليست دولة ميليشيات وعصابات كما هو الحال –للأسف- في سوريا ولبنان وغيرها".

وأضافت: "إساءة شربل وغيره غير مستغربة؛ فهو نطق فقط بما يدور في ذهنه، وهو شكل من أشكال التعبئة الذهنية والتنميط المعتاد بأننا شعب غير جدير بالاحترام، وهذا تجاوُز تاريخي، لا ينبغي أن يمر مرور الكرام".

وقالت: "إن التشبيح على السعوديين يؤكد فشلهم الذريع في صناعة مستقبل لشعوبهم التي قتلها الفقر والجوع والتشرد، فيما المواطن السعودي الذي يقف في وجه هذه التجاوزات واعٍ بخطورة استمرار هذا الوضع غير الأخلاقي في الانتقاص من هويته التي لا تنفك عن البداوة، بل تزيده علمًا وشرفًا وريادة".

واختتمت بالقول: "إننا نعيش في أكبر حقبة صراع هويات إقليمي، أمام هوية المواطن السعودي الأصيل المعتدل المنشغل في تحقيق رؤية وطنه، وأمام أزمة هوية وأزمة وجود في دول تحولت –للأسف- لمكب نفايات لطهران".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجهني": نَقودُ مشروعًا حضاريًّا يعزز حضورنا العالمي في كثير من المجالات
سبق

أوضحت الأكاديمية والكاتبة الدكتورة أريج الجهني أننا نعيش أكبر حقبة صراع هويات إقليمي، نحتاج أمامه إلى أن نعزز هوية المواطن السعودي الأصيل المعتدل المنشغل بتحقيق رؤية وطنه، الذي يقود العالم في كثير من المجالات.

وقالت لـ"سبق": "يجب ألا ننشغل عن مشروعنا الحضاري، وألا ننجر لصراعات جانبية، ومن المهم توضيح ومناقشة صراع الهويات، وألا يُنظر للصراعات الإقليمية بشكل سطحي؛ فالمواطن السعودي يجنح للسِّلْم بفطرته، ودولتنا ليست دولة ميليشيات وعصابات كما هو الحال –للأسف- في سوريا ولبنان وغيرها".

وأضافت: "إساءة شربل وغيره غير مستغربة؛ فهو نطق فقط بما يدور في ذهنه، وهو شكل من أشكال التعبئة الذهنية والتنميط المعتاد بأننا شعب غير جدير بالاحترام، وهذا تجاوُز تاريخي، لا ينبغي أن يمر مرور الكرام".

وقالت: "إن التشبيح على السعوديين يؤكد فشلهم الذريع في صناعة مستقبل لشعوبهم التي قتلها الفقر والجوع والتشرد، فيما المواطن السعودي الذي يقف في وجه هذه التجاوزات واعٍ بخطورة استمرار هذا الوضع غير الأخلاقي في الانتقاص من هويته التي لا تنفك عن البداوة، بل تزيده علمًا وشرفًا وريادة".

واختتمت بالقول: "إننا نعيش في أكبر حقبة صراع هويات إقليمي، أمام هوية المواطن السعودي الأصيل المعتدل المنشغل في تحقيق رؤية وطنه، وأمام أزمة هوية وأزمة وجود في دول تحولت –للأسف- لمكب نفايات لطهران".

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
11:31 PM

"الجهني": نَقودُ مشروعًا حضاريًّا يعزز حضورنا العالمي في كثير من المجالات

أشادت بما يحققه السعوديون فيما يتسبَّب كثيرون في تدمير أوطانهم

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زيد الخمشي - الرياض
11
5,748

أوضحت الأكاديمية والكاتبة الدكتورة أريج الجهني أننا نعيش أكبر حقبة صراع هويات إقليمي، نحتاج أمامه إلى أن نعزز هوية المواطن السعودي الأصيل المعتدل المنشغل بتحقيق رؤية وطنه، الذي يقود العالم في كثير من المجالات.

وقالت لـ"سبق": "يجب ألا ننشغل عن مشروعنا الحضاري، وألا ننجر لصراعات جانبية، ومن المهم توضيح ومناقشة صراع الهويات، وألا يُنظر للصراعات الإقليمية بشكل سطحي؛ فالمواطن السعودي يجنح للسِّلْم بفطرته، ودولتنا ليست دولة ميليشيات وعصابات كما هو الحال –للأسف- في سوريا ولبنان وغيرها".

وأضافت: "إساءة شربل وغيره غير مستغربة؛ فهو نطق فقط بما يدور في ذهنه، وهو شكل من أشكال التعبئة الذهنية والتنميط المعتاد بأننا شعب غير جدير بالاحترام، وهذا تجاوُز تاريخي، لا ينبغي أن يمر مرور الكرام".

وقالت: "إن التشبيح على السعوديين يؤكد فشلهم الذريع في صناعة مستقبل لشعوبهم التي قتلها الفقر والجوع والتشرد، فيما المواطن السعودي الذي يقف في وجه هذه التجاوزات واعٍ بخطورة استمرار هذا الوضع غير الأخلاقي في الانتقاص من هويته التي لا تنفك عن البداوة، بل تزيده علمًا وشرفًا وريادة".

واختتمت بالقول: "إننا نعيش في أكبر حقبة صراع هويات إقليمي، أمام هوية المواطن السعودي الأصيل المعتدل المنشغل في تحقيق رؤية وطنه، وأمام أزمة هوية وأزمة وجود في دول تحولت –للأسف- لمكب نفايات لطهران".

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