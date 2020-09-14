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الفيديو الذي أعاد الرئيس نشره.. لحظة إطلاق النار على رجلَي شرطة بلوس أنجلوس

ترامب: عقوبة الإعدام هي الطريقة الوحيدة لوقف ذلك

تعرّض اثنان من نواب شرطة لوس أنجلوس الأميركية في أثناء جلوسهما في سيارة دوريتهما في ساعة متأخرة من مساء السبت، لإطلاق نارٍ من مسلح؛ الأمر الذي أدّى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

وأظهرت مشاهد للحادث بثّتها إدارة قائد الشرطة، المشتبه فيه يقترب سيراً على الأقدام من السيارة المتوقفة في مدينة كومبتون، ويطلق النار من مسدس من خلال النافذة الجانبية قبل هروبه، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت الإدارة على تويتر، إن "المسلح اتجه نحو النائبين وأطلق النار دون إنذار أو استفزاز".

وأضافت أن نائباً ونائبة لقائد الشرطة أُصيبا بعدة جروح بالرصاص، وحالتاهما حرجة حيث أجريت لهما عمليات جراحية، وما زال الجاني هارباً، حسبما نقلت "رويترز".

وأوضحت الشرطة أن الحادث سجّلته كاميرات أمن في محطة مترو قريبة.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ بث المقطع المصوّر على تويتر، الأحد، وقال في إشارة إلى النائبين: "إذا ماتا لا بد من محاكمة سريعة لتطبيق عقوبة الإعدام على القاتل. هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف ذلك".

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الفيديو الذي أعاد الرئيس نشره.. لحظة إطلاق النار على رجلَي شرطة بلوس أنجلوس
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تعرّض اثنان من نواب شرطة لوس أنجلوس الأميركية في أثناء جلوسهما في سيارة دوريتهما في ساعة متأخرة من مساء السبت، لإطلاق نارٍ من مسلح؛ الأمر الذي أدّى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

وأظهرت مشاهد للحادث بثّتها إدارة قائد الشرطة، المشتبه فيه يقترب سيراً على الأقدام من السيارة المتوقفة في مدينة كومبتون، ويطلق النار من مسدس من خلال النافذة الجانبية قبل هروبه، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت الإدارة على تويتر، إن "المسلح اتجه نحو النائبين وأطلق النار دون إنذار أو استفزاز".

وأضافت أن نائباً ونائبة لقائد الشرطة أُصيبا بعدة جروح بالرصاص، وحالتاهما حرجة حيث أجريت لهما عمليات جراحية، وما زال الجاني هارباً، حسبما نقلت "رويترز".

وأوضحت الشرطة أن الحادث سجّلته كاميرات أمن في محطة مترو قريبة.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ بث المقطع المصوّر على تويتر، الأحد، وقال في إشارة إلى النائبين: "إذا ماتا لا بد من محاكمة سريعة لتطبيق عقوبة الإعدام على القاتل. هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف ذلك".

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
12:45 PM

الفيديو الذي أعاد الرئيس نشره.. لحظة إطلاق النار على رجلَي شرطة بلوس أنجلوس

ترامب: عقوبة الإعدام هي الطريقة الوحيدة لوقف ذلك

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
4,678

تعرّض اثنان من نواب شرطة لوس أنجلوس الأميركية في أثناء جلوسهما في سيارة دوريتهما في ساعة متأخرة من مساء السبت، لإطلاق نارٍ من مسلح؛ الأمر الذي أدّى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

وأظهرت مشاهد للحادث بثّتها إدارة قائد الشرطة، المشتبه فيه يقترب سيراً على الأقدام من السيارة المتوقفة في مدينة كومبتون، ويطلق النار من مسدس من خلال النافذة الجانبية قبل هروبه، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت الإدارة على تويتر، إن "المسلح اتجه نحو النائبين وأطلق النار دون إنذار أو استفزاز".

وأضافت أن نائباً ونائبة لقائد الشرطة أُصيبا بعدة جروح بالرصاص، وحالتاهما حرجة حيث أجريت لهما عمليات جراحية، وما زال الجاني هارباً، حسبما نقلت "رويترز".

وأوضحت الشرطة أن الحادث سجّلته كاميرات أمن في محطة مترو قريبة.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ بث المقطع المصوّر على تويتر، الأحد، وقال في إشارة إلى النائبين: "إذا ماتا لا بد من محاكمة سريعة لتطبيق عقوبة الإعدام على القاتل. هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف ذلك".

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