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"المسند" عن أجواء السبت: سحب ماطرة تتشكل بهذه المناطق

"الأرصاد" توقعت رياحاً تحد من الرؤية وسماءً صحوة إلى غائمة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ سحباً ممطرة على أجزاءٍ من مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاءٍ من جنوبي منطقتَي #الرياض و#الشرقية (#الربع_الخالي) وعلى أجزاءٍ من #نجران و #عسير، وربما مرتفعات جنوب منطقة #مكة، هذا والله أعلم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الطائف، كذلك على منطقة الرياض وأجزاءٍ من المنطقة الشرقية، وسماء صحوة إلى غائمة جزئياً على مناطق شمال المملكة.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" عن أجواء السبت: سحب ماطرة تتشكل بهذه المناطق
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ سحباً ممطرة على أجزاءٍ من مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاءٍ من جنوبي منطقتَي #الرياض و#الشرقية (#الربع_الخالي) وعلى أجزاءٍ من #نجران و #عسير، وربما مرتفعات جنوب منطقة #مكة، هذا والله أعلم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الطائف، كذلك على منطقة الرياض وأجزاءٍ من المنطقة الشرقية، وسماء صحوة إلى غائمة جزئياً على مناطق شمال المملكة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
11:02 AM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
12:33 PM

"المسند" عن أجواء السبت: سحب ماطرة تتشكل بهذه المناطق

"الأرصاد" توقعت رياحاً تحد من الرؤية وسماءً صحوة إلى غائمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,781

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ سحباً ممطرة على أجزاءٍ من مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاءٍ من جنوبي منطقتَي #الرياض و#الشرقية (#الربع_الخالي) وعلى أجزاءٍ من #نجران و #عسير، وربما مرتفعات جنوب منطقة #مكة، هذا والله أعلم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الطائف، كذلك على منطقة الرياض وأجزاءٍ من المنطقة الشرقية، وسماء صحوة إلى غائمة جزئياً على مناطق شمال المملكة.

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