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الخطوط السعودية ترد على دعوى قضائية مرفوعة ضدها في لندن

بشأن انتهاك مزعوم لاتفاقيات تأجير 50 طائرة من طراز إيرباص

أظهرت وثائق قضائية أن الخطوط الجوية السعودية تواجه دعوى في المحكمة العليا في لندن رفعتها الشهر الماضي شركة خدمات مالية مقرها دبي بشأن انتهاك مزعوم لاتفاقيات تأجير 50 طائرة من طراز إيرباص - وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال التقرير إن الجهة المدعية وهي شركة "ألف" لتأجير الطائرات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، يمكن أن تطلب في دعوتها ما لا يقل عن 460 مليون دولار تكاليف صيانة وقيمة إيجارية غير مسددة وفقًا لزعم الشركة في الدعوى.

من جانب آخر، قالت الخطوط السعودية في بيان لـ"رويترز" إنها مستعدة للدفاع عن نفسها ضد الادعاءات غير الدقيقة.

وامتنعت عن التعليق على تفاصيل محددة للادعاءات المرفوعة ضدها لكنها قالت إن إجراءات التقاضي لم تبدأ بعد، مشيرة إلى أنها تجري حاليًا مناقشات مع المؤجر لحل الخلافات التعاقدية وأن المنطق السليم سيسود في النهاية.

ووفقًا لـ"رويترز" كانت إيرباص قد أعلنت عن صفقة شركة "ألف" و"الخطوط السعودية" أثناء معرض باريس الجوي في 2015 وسط كأكبر صفقة جوية تبرم عن طريق التمويل الإسلامي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخطوط السعودية ترد على دعوى قضائية مرفوعة ضدها في لندن
سبق

أظهرت وثائق قضائية أن الخطوط الجوية السعودية تواجه دعوى في المحكمة العليا في لندن رفعتها الشهر الماضي شركة خدمات مالية مقرها دبي بشأن انتهاك مزعوم لاتفاقيات تأجير 50 طائرة من طراز إيرباص - وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال التقرير إن الجهة المدعية وهي شركة "ألف" لتأجير الطائرات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، يمكن أن تطلب في دعوتها ما لا يقل عن 460 مليون دولار تكاليف صيانة وقيمة إيجارية غير مسددة وفقًا لزعم الشركة في الدعوى.

من جانب آخر، قالت الخطوط السعودية في بيان لـ"رويترز" إنها مستعدة للدفاع عن نفسها ضد الادعاءات غير الدقيقة.

وامتنعت عن التعليق على تفاصيل محددة للادعاءات المرفوعة ضدها لكنها قالت إن إجراءات التقاضي لم تبدأ بعد، مشيرة إلى أنها تجري حاليًا مناقشات مع المؤجر لحل الخلافات التعاقدية وأن المنطق السليم سيسود في النهاية.

ووفقًا لـ"رويترز" كانت إيرباص قد أعلنت عن صفقة شركة "ألف" و"الخطوط السعودية" أثناء معرض باريس الجوي في 2015 وسط كأكبر صفقة جوية تبرم عن طريق التمويل الإسلامي.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
10:17 PM

الخطوط السعودية ترد على دعوى قضائية مرفوعة ضدها في لندن

بشأن انتهاك مزعوم لاتفاقيات تأجير 50 طائرة من طراز إيرباص

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خالد علي - الرياض
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أظهرت وثائق قضائية أن الخطوط الجوية السعودية تواجه دعوى في المحكمة العليا في لندن رفعتها الشهر الماضي شركة خدمات مالية مقرها دبي بشأن انتهاك مزعوم لاتفاقيات تأجير 50 طائرة من طراز إيرباص - وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال التقرير إن الجهة المدعية وهي شركة "ألف" لتأجير الطائرات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، يمكن أن تطلب في دعوتها ما لا يقل عن 460 مليون دولار تكاليف صيانة وقيمة إيجارية غير مسددة وفقًا لزعم الشركة في الدعوى.

من جانب آخر، قالت الخطوط السعودية في بيان لـ"رويترز" إنها مستعدة للدفاع عن نفسها ضد الادعاءات غير الدقيقة.

وامتنعت عن التعليق على تفاصيل محددة للادعاءات المرفوعة ضدها لكنها قالت إن إجراءات التقاضي لم تبدأ بعد، مشيرة إلى أنها تجري حاليًا مناقشات مع المؤجر لحل الخلافات التعاقدية وأن المنطق السليم سيسود في النهاية.

ووفقًا لـ"رويترز" كانت إيرباص قد أعلنت عن صفقة شركة "ألف" و"الخطوط السعودية" أثناء معرض باريس الجوي في 2015 وسط كأكبر صفقة جوية تبرم عن طريق التمويل الإسلامي.

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