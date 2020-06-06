"كورونا" يرفع عدد الوفيات في بريطانيا إلى 40.465
تسجيل 204 حالات جديدة
كشفت بيانات حكومية نُشرت، اليوم (السبت)، عن ارتفاع حصيلة حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا بواقع 204 حالات إلى 40465 حالة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في الخامس من يونيو (حزيران) الجاري.
وبحسب إحصاء "رويترز" المستند إلى مصادر البيانات الرسمية، تجاوزت حصيلة الوفيات 50 ألف حالة هذا الأسبوع، بإضافة حالات الوفاة المشتبه بأن سببها فيروس كورونا.
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يرفع عدد الوفيات في بريطانيا إلى 40.465
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-06
كشفت بيانات حكومية نُشرت، اليوم (السبت)، عن ارتفاع حصيلة حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا بواقع 204 حالات إلى 40465 حالة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في الخامس من يونيو (حزيران) الجاري.
وبحسب إحصاء "رويترز" المستند إلى مصادر البيانات الرسمية، تجاوزت حصيلة الوفيات 50 ألف حالة هذا الأسبوع، بإضافة حالات الوفاة المشتبه بأن سببها فيروس كورونا.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
07:55 PM
اخر تعديل
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
09:00 PM
"كورونا" يرفع عدد الوفيات في بريطانيا إلى 40.465
تسجيل 204 حالات جديدة
كشفت بيانات حكومية نُشرت، اليوم (السبت)، عن ارتفاع حصيلة حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا بواقع 204 حالات إلى 40465 حالة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في الخامس من يونيو (حزيران) الجاري.
وبحسب إحصاء "رويترز" المستند إلى مصادر البيانات الرسمية، تجاوزت حصيلة الوفيات 50 ألف حالة هذا الأسبوع، بإضافة حالات الوفاة المشتبه بأن سببها فيروس كورونا.