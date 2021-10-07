الزميل "الرشيدي" يحصل على شهادة تميز الأداء من معهد الإدارة العامة

حصل الزميل شقران الرشيدي، على شهادة تميز في تقييم الأداء الوظيفي للعام 2020، ومنح معهدُ الإدارة العامة الزميلَ "الرشيدي"، شهادة التميز نتيجة تحقيقه درجة تقييم أداء (5 من 5)، متميزًا في الأداء الوظيفي، وتحقيقه كافة متطلبات مسارات عمله، وتُعد هذه الدرجة أعلى درجات التقييم الوظيفي في القطاع العام.