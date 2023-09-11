وذكرت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية وتكوّن سحب رعدية على تبوك ومحافظة تيماء.

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-11 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية وتكوّن سحب رعدية على تبوك ومحافظة تيماء. وذكرت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 01:43 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك تشمل محافظة تيماء وتستمر حتى الـ 6 مساءً





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية وتكوّن سحب رعدية على تبوك ومحافظة تيماء.

وذكرت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.