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"صحافيو الوطن" يقدمون إهداءات للمستفيدين من أبناء صعوبات التعلم

معلم لكل طالب في فصل مستقل.. واحتياجات لبعض التجهيزات الضرورية

قدم "صحافيو الوطن" إهداءات للمستفيدين من أبناء الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم من الطلاب والطالبات، في فروعها بالرياض والمدينة وجدة.

وقام بتقديم الإهداءات رئيس مجلس الإدارة سعيد بن هليّل العجل، نيابة عن أعضاء "صحافيو الوطن"، مؤكدًا أن ذلك بتوجيه مباشر من الرئيس الفخري الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، في إطار ما تنصّ عليه رؤية المملكة 2030 نحو دعم برامج المسؤولية الاجتماعية بالقطاع الثالث.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها "صحافيو الوطن" للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بمقرها بحي المصيف، للاطلاع على الجهود المبذولة تجاه طلاب وطالبات صعوبات التعلم؛ حيث مثل "صحافيو الوطن" رئيس مجلس الإدارة سعيد العجل وعضو مجلس الإدارة أحمد إبراهيم المبارك، ومدير المركز الإعلامي جيلاني الشمراني، ومدير قسم التصوير بـ"صحافيو الوطن" محمد السعران.

وقد استقبلهم رئيس مجلس إدارة جمعية صعوبات التعلم الدكتور عثمان بن عبدالعزيز العثمان، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء الأقسام.

واطلع الوفد على ما تقدمه الجمعية من خدمات وما تحويه من قاعات وفصول دراسية، كما أطلعه "العثمان" على بعض المشاريع التي نفذتها الجمعية خلال العام 1440هـ، والمشاريع المستقبلية التي تعتزم الجمعية تنفيذها.

وأوضح "العثمان" أن الجمعية بصدد فتح فرع جديد لها في محافظة الخرج وفق توجيهاتٍ من رئيسها الفخري الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وذكر أن الجمعية تلقَّت طلبات متتالية من أهالي محافظة الخرج؛ نظراً للحاجة الماسّة والملحّة لخدمات الجمعية المجانية.

وقام الجميع بجولة على مرافق المبنى شملت الفصول التعليمية؛ حيث لوحظ أن كل فصل بداخله معلم وطالب فقط.

وأكد رئيس قسم البنين بندر الزهراني: وجود معلم لكل طالب لضمان استيعاب الطالب لكل ما يتلقَّاه من معارف وعلوم بكل خصوصية وبتركيز يتناسب مع سنه وحالته.

وأضاف: نسبة التحسن جيدة وكثير من الحالات تحسنت مع النقص الشديد الذي نعانيه في التجهيزات؛ فلا يوجد لدينا سبورة ذكية أو أجهزة لوحية ومع ذلك المخرجات تجعلنا نستمر في رسالتنا.

وشملت الزيارة القسم النسائي؛ حيث استقبلت الوفد فردوس أبو القاسم المديرة التنفيذية بالجمعية، ونوف المولد رئيسة قسم البنات.

وشرحت "أبو القاسم" ما يحويه القسم من فصول دراسية وبعض الإحصائيات للجمعية وما حققته من إنجازات، ومشاركاتها المجتمعية في الأيام العالمية، والتي تختص بالإعاقة، لافتة إلى بلوغ عدد المستفيدين خلال عام 1440هـ أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة.

صحافيو الوطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحافيو الوطن" يقدمون إهداءات للمستفيدين من أبناء صعوبات التعلم
سبق

قدم "صحافيو الوطن" إهداءات للمستفيدين من أبناء الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم من الطلاب والطالبات، في فروعها بالرياض والمدينة وجدة.

وقام بتقديم الإهداءات رئيس مجلس الإدارة سعيد بن هليّل العجل، نيابة عن أعضاء "صحافيو الوطن"، مؤكدًا أن ذلك بتوجيه مباشر من الرئيس الفخري الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، في إطار ما تنصّ عليه رؤية المملكة 2030 نحو دعم برامج المسؤولية الاجتماعية بالقطاع الثالث.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها "صحافيو الوطن" للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بمقرها بحي المصيف، للاطلاع على الجهود المبذولة تجاه طلاب وطالبات صعوبات التعلم؛ حيث مثل "صحافيو الوطن" رئيس مجلس الإدارة سعيد العجل وعضو مجلس الإدارة أحمد إبراهيم المبارك، ومدير المركز الإعلامي جيلاني الشمراني، ومدير قسم التصوير بـ"صحافيو الوطن" محمد السعران.

وقد استقبلهم رئيس مجلس إدارة جمعية صعوبات التعلم الدكتور عثمان بن عبدالعزيز العثمان، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء الأقسام.

واطلع الوفد على ما تقدمه الجمعية من خدمات وما تحويه من قاعات وفصول دراسية، كما أطلعه "العثمان" على بعض المشاريع التي نفذتها الجمعية خلال العام 1440هـ، والمشاريع المستقبلية التي تعتزم الجمعية تنفيذها.

وأوضح "العثمان" أن الجمعية بصدد فتح فرع جديد لها في محافظة الخرج وفق توجيهاتٍ من رئيسها الفخري الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وذكر أن الجمعية تلقَّت طلبات متتالية من أهالي محافظة الخرج؛ نظراً للحاجة الماسّة والملحّة لخدمات الجمعية المجانية.

وقام الجميع بجولة على مرافق المبنى شملت الفصول التعليمية؛ حيث لوحظ أن كل فصل بداخله معلم وطالب فقط.

وأكد رئيس قسم البنين بندر الزهراني: وجود معلم لكل طالب لضمان استيعاب الطالب لكل ما يتلقَّاه من معارف وعلوم بكل خصوصية وبتركيز يتناسب مع سنه وحالته.

وأضاف: نسبة التحسن جيدة وكثير من الحالات تحسنت مع النقص الشديد الذي نعانيه في التجهيزات؛ فلا يوجد لدينا سبورة ذكية أو أجهزة لوحية ومع ذلك المخرجات تجعلنا نستمر في رسالتنا.

وشملت الزيارة القسم النسائي؛ حيث استقبلت الوفد فردوس أبو القاسم المديرة التنفيذية بالجمعية، ونوف المولد رئيسة قسم البنات.

وشرحت "أبو القاسم" ما يحويه القسم من فصول دراسية وبعض الإحصائيات للجمعية وما حققته من إنجازات، ومشاركاتها المجتمعية في الأيام العالمية، والتي تختص بالإعاقة، لافتة إلى بلوغ عدد المستفيدين خلال عام 1440هـ أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
05:44 PM

"صحافيو الوطن" يقدمون إهداءات للمستفيدين من أبناء صعوبات التعلم

معلم لكل طالب في فصل مستقل.. واحتياجات لبعض التجهيزات الضرورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم "صحافيو الوطن" إهداءات للمستفيدين من أبناء الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم من الطلاب والطالبات، في فروعها بالرياض والمدينة وجدة.

وقام بتقديم الإهداءات رئيس مجلس الإدارة سعيد بن هليّل العجل، نيابة عن أعضاء "صحافيو الوطن"، مؤكدًا أن ذلك بتوجيه مباشر من الرئيس الفخري الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، في إطار ما تنصّ عليه رؤية المملكة 2030 نحو دعم برامج المسؤولية الاجتماعية بالقطاع الثالث.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها "صحافيو الوطن" للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بمقرها بحي المصيف، للاطلاع على الجهود المبذولة تجاه طلاب وطالبات صعوبات التعلم؛ حيث مثل "صحافيو الوطن" رئيس مجلس الإدارة سعيد العجل وعضو مجلس الإدارة أحمد إبراهيم المبارك، ومدير المركز الإعلامي جيلاني الشمراني، ومدير قسم التصوير بـ"صحافيو الوطن" محمد السعران.

وقد استقبلهم رئيس مجلس إدارة جمعية صعوبات التعلم الدكتور عثمان بن عبدالعزيز العثمان، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء الأقسام.

واطلع الوفد على ما تقدمه الجمعية من خدمات وما تحويه من قاعات وفصول دراسية، كما أطلعه "العثمان" على بعض المشاريع التي نفذتها الجمعية خلال العام 1440هـ، والمشاريع المستقبلية التي تعتزم الجمعية تنفيذها.

وأوضح "العثمان" أن الجمعية بصدد فتح فرع جديد لها في محافظة الخرج وفق توجيهاتٍ من رئيسها الفخري الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وذكر أن الجمعية تلقَّت طلبات متتالية من أهالي محافظة الخرج؛ نظراً للحاجة الماسّة والملحّة لخدمات الجمعية المجانية.

وقام الجميع بجولة على مرافق المبنى شملت الفصول التعليمية؛ حيث لوحظ أن كل فصل بداخله معلم وطالب فقط.

وأكد رئيس قسم البنين بندر الزهراني: وجود معلم لكل طالب لضمان استيعاب الطالب لكل ما يتلقَّاه من معارف وعلوم بكل خصوصية وبتركيز يتناسب مع سنه وحالته.

وأضاف: نسبة التحسن جيدة وكثير من الحالات تحسنت مع النقص الشديد الذي نعانيه في التجهيزات؛ فلا يوجد لدينا سبورة ذكية أو أجهزة لوحية ومع ذلك المخرجات تجعلنا نستمر في رسالتنا.

وشملت الزيارة القسم النسائي؛ حيث استقبلت الوفد فردوس أبو القاسم المديرة التنفيذية بالجمعية، ونوف المولد رئيسة قسم البنات.

وشرحت "أبو القاسم" ما يحويه القسم من فصول دراسية وبعض الإحصائيات للجمعية وما حققته من إنجازات، ومشاركاتها المجتمعية في الأيام العالمية، والتي تختص بالإعاقة، لافتة إلى بلوغ عدد المستفيدين خلال عام 1440هـ أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة.

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