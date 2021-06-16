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"بايدن" و"بوتين": الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا ينبغي خوضها أبدًا

أكدا في بيان القمة قدرة بلدَيْهما على الحد من مخاطر النزاعات المسلحة

أكد الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء أن التمديد الأخير لمعاهدة ستارت الجديدة يجسِّد التزام البلدين بالحد من الأسلحة النووية.

وقال الزعيمان في بيان مشترك في أعقاب المباحثات التي جمعتها في جنيف: "اليوم نجدِّد التشديد على مبدأ أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها؛ ولا ينبغي خوضها أبدًا".

وذكرا أن الولايات المتحدة وروسيا أظهرتا أنهما حتى في أوقات التوتر قادرتان على تحقيق التقدم نحو الأهداف المشتركة المتمثلة في ضمان القدرة على التنبؤ على الصعيد الاستراتيجي، والحد من مخاطر النزاعات المسلحة وخطر الحرب النووية.

وأضافا بأن الولايات المتحدة وروسيا ستشرعان في حوار ثنائي متكامل بشأن الاستقرار الاستراتيجي في المستقبل القريب، سيكون مدروسًا وقويًّا. وعبر هذا الحوار ستضعان الأساس للتدابير المستقبلية للحد من الأسلحة، وتقليل المخاطر.

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"بايدن" و"بوتين": الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا ينبغي خوضها أبدًا
سبق

أكد الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء أن التمديد الأخير لمعاهدة ستارت الجديدة يجسِّد التزام البلدين بالحد من الأسلحة النووية.

وقال الزعيمان في بيان مشترك في أعقاب المباحثات التي جمعتها في جنيف: "اليوم نجدِّد التشديد على مبدأ أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها؛ ولا ينبغي خوضها أبدًا".

وذكرا أن الولايات المتحدة وروسيا أظهرتا أنهما حتى في أوقات التوتر قادرتان على تحقيق التقدم نحو الأهداف المشتركة المتمثلة في ضمان القدرة على التنبؤ على الصعيد الاستراتيجي، والحد من مخاطر النزاعات المسلحة وخطر الحرب النووية.

وأضافا بأن الولايات المتحدة وروسيا ستشرعان في حوار ثنائي متكامل بشأن الاستقرار الاستراتيجي في المستقبل القريب، سيكون مدروسًا وقويًّا. وعبر هذا الحوار ستضعان الأساس للتدابير المستقبلية للحد من الأسلحة، وتقليل المخاطر.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
08:47 PM

"بايدن" و"بوتين": الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا ينبغي خوضها أبدًا

أكدا في بيان القمة قدرة بلدَيْهما على الحد من مخاطر النزاعات المسلحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء أن التمديد الأخير لمعاهدة ستارت الجديدة يجسِّد التزام البلدين بالحد من الأسلحة النووية.

وقال الزعيمان في بيان مشترك في أعقاب المباحثات التي جمعتها في جنيف: "اليوم نجدِّد التشديد على مبدأ أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها؛ ولا ينبغي خوضها أبدًا".

وذكرا أن الولايات المتحدة وروسيا أظهرتا أنهما حتى في أوقات التوتر قادرتان على تحقيق التقدم نحو الأهداف المشتركة المتمثلة في ضمان القدرة على التنبؤ على الصعيد الاستراتيجي، والحد من مخاطر النزاعات المسلحة وخطر الحرب النووية.

وأضافا بأن الولايات المتحدة وروسيا ستشرعان في حوار ثنائي متكامل بشأن الاستقرار الاستراتيجي في المستقبل القريب، سيكون مدروسًا وقويًّا. وعبر هذا الحوار ستضعان الأساس للتدابير المستقبلية للحد من الأسلحة، وتقليل المخاطر.

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