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"تدريب مستشفى صبيا":  نفذنا 21 برنامجًا بواقع 200 ساعة خلال 2019م

نفذت إدارة التدريب والتعليم الطبي بمستشفى محافظة صبيا العام عددًا من البرامج التدريبية والتطويرية وورش العمل بهدف الإفادة عن كافة المستجدات الرامية لتعزيز القدرات والمهارات تجاه عملية الارتقاء بجودة الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى والمراجعين وتطوير خبرات وقدرات الكوادر العاملة , تماشياً مع الخطة التدريبية المعتمدة خلال عام 2019 م.

وبلغ عدد البرامج التدريبية والتطويرية وورش العمل التي تم تنفيذها بمقر إدارة التدريب والتعليم الطبي المستمر في مستشفى صبيا العام خلال العام الميلادي الماضي 21 برنامجًا تعليميًا وتدريبيًا, منها 17 برنامجًا معتمدًا من هيئة التخصصات الصحية بواقع 200 ساعة, استفاد منها أكثر من ألفي موظف من داخل وخارج المستشفى ومن مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والفنية والإدارية.

واستهدفت البرامج التدريبية والتطويرية وورش العمل مختلف التخصصات الصحية , حيث تعد برامج التغذية والتمريض ومكافحة العدوى أكثر البرامج التدريبية من حيث عدد الساعات المعتمدة من هيئة التخصصات الصحية .

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ هذه البرامج والأنشطة التدريبية وفق الخطة السنوية التي تم إعدادها من قبل إدارة التدريب والتعليم الطبي المستمر واعتمادها من قبل إدارة المستشفى, وشكلت نسبة 90 % من الأهداف التي تحققت خلال العام 2019م .

إدارة التدريب والتعليم الطبي مستشفى محافظة صبيا

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"تدريب مستشفى صبيا":  نفذنا 21 برنامجًا بواقع 200 ساعة خلال 2019م
سبق

نفذت إدارة التدريب والتعليم الطبي بمستشفى محافظة صبيا العام عددًا من البرامج التدريبية والتطويرية وورش العمل بهدف الإفادة عن كافة المستجدات الرامية لتعزيز القدرات والمهارات تجاه عملية الارتقاء بجودة الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى والمراجعين وتطوير خبرات وقدرات الكوادر العاملة , تماشياً مع الخطة التدريبية المعتمدة خلال عام 2019 م.

وبلغ عدد البرامج التدريبية والتطويرية وورش العمل التي تم تنفيذها بمقر إدارة التدريب والتعليم الطبي المستمر في مستشفى صبيا العام خلال العام الميلادي الماضي 21 برنامجًا تعليميًا وتدريبيًا, منها 17 برنامجًا معتمدًا من هيئة التخصصات الصحية بواقع 200 ساعة, استفاد منها أكثر من ألفي موظف من داخل وخارج المستشفى ومن مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والفنية والإدارية.

واستهدفت البرامج التدريبية والتطويرية وورش العمل مختلف التخصصات الصحية , حيث تعد برامج التغذية والتمريض ومكافحة العدوى أكثر البرامج التدريبية من حيث عدد الساعات المعتمدة من هيئة التخصصات الصحية .

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ هذه البرامج والأنشطة التدريبية وفق الخطة السنوية التي تم إعدادها من قبل إدارة التدريب والتعليم الطبي المستمر واعتمادها من قبل إدارة المستشفى, وشكلت نسبة 90 % من الأهداف التي تحققت خلال العام 2019م .

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
03:32 PM

"تدريب مستشفى صبيا":  نفذنا 21 برنامجًا بواقع 200 ساعة خلال 2019م

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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نفذت إدارة التدريب والتعليم الطبي بمستشفى محافظة صبيا العام عددًا من البرامج التدريبية والتطويرية وورش العمل بهدف الإفادة عن كافة المستجدات الرامية لتعزيز القدرات والمهارات تجاه عملية الارتقاء بجودة الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى والمراجعين وتطوير خبرات وقدرات الكوادر العاملة , تماشياً مع الخطة التدريبية المعتمدة خلال عام 2019 م.

وبلغ عدد البرامج التدريبية والتطويرية وورش العمل التي تم تنفيذها بمقر إدارة التدريب والتعليم الطبي المستمر في مستشفى صبيا العام خلال العام الميلادي الماضي 21 برنامجًا تعليميًا وتدريبيًا, منها 17 برنامجًا معتمدًا من هيئة التخصصات الصحية بواقع 200 ساعة, استفاد منها أكثر من ألفي موظف من داخل وخارج المستشفى ومن مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والفنية والإدارية.

واستهدفت البرامج التدريبية والتطويرية وورش العمل مختلف التخصصات الصحية , حيث تعد برامج التغذية والتمريض ومكافحة العدوى أكثر البرامج التدريبية من حيث عدد الساعات المعتمدة من هيئة التخصصات الصحية .

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ هذه البرامج والأنشطة التدريبية وفق الخطة السنوية التي تم إعدادها من قبل إدارة التدريب والتعليم الطبي المستمر واعتمادها من قبل إدارة المستشفى, وشكلت نسبة 90 % من الأهداف التي تحققت خلال العام 2019م .

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