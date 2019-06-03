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"الثقفي" بعد أن اختتم متابعة مراحل منازل القمر: العيد غدًا

كشف توقعاته وقال لـ"سبق": رؤية الهلال ممكنة من وسط المملكة

تَوقّع الفلكي خبير رصد الأهلّة والطقس، محمد بن ردة الثقفي، بعد مشيئة الله تعالى، أن يكون يوم غد الثلاثاء هو غرة شهر شوال (عيد الفطر المبارك).

جاء ذلك بعد أن اختتم متابعة مراحل منازل القمر الأخيرة، صباح اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وقال الثقفي لـ"سبق": إن اقتران القمر المركزي مع الشمس؛ سيبدأ -بإذن الله- من الساعة العاشرة صباحًا، وينتهي الساعة الواحدة ودقيقتين ظهر اليوم، وستتم ولادة الهلال الساعة الواحدة وثلاث دقائق ظهرًا، ويكون عمره حتى غروبه ست ساعات وتسع دقائق حسب توقيت مكة المكرمة؛ حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس على مراصد المنطقة الوسطى بدءًا من الساعة 6:49 مساءً بحوالى 4 دقائق، وفي المنطقة الغربية بدءًا من الساعة 6:55 مساءً، بحوالى 6 دقائق، ووصفه بأنه يميل قرناه بين السماء وجنوب الكرة الأرضية، ويقع الهلال جنوب الشمس وقريب من شفقها؛ مما قد يتعذر رؤيته في بعض المراصد الفلكية.

وتوقع الثقفي أن تتم رؤية الهلال بواسطة التلسكوب أو المناظير من مراصد المنطقة الوسطى في "سدير، وتمير، وشقراء"؛ كونها مراصد صحراوية وغروب الشمس فيها يكون ملامسًا ظاهريًّا لأرضية الصحراء، ويعطي فرصة لرؤية الهلال لأقل من ٤ درجات في حالة صفاء الأفق من السحب أو الغبار أو شفق الشمس.

وحث الفلكي "الثقفي" مَن حباه الله حدة البصر، على المساهمة والخروج للأماكن مكشوفة الأفق لترائي الهلال، والاجتهاد في الرؤية الشرعية؛ مهنئًا في الوقت نفسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام والجميع بخير.

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"الثقفي" بعد أن اختتم متابعة مراحل منازل القمر: العيد غدًا
سبق

تَوقّع الفلكي خبير رصد الأهلّة والطقس، محمد بن ردة الثقفي، بعد مشيئة الله تعالى، أن يكون يوم غد الثلاثاء هو غرة شهر شوال (عيد الفطر المبارك).

جاء ذلك بعد أن اختتم متابعة مراحل منازل القمر الأخيرة، صباح اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وقال الثقفي لـ"سبق": إن اقتران القمر المركزي مع الشمس؛ سيبدأ -بإذن الله- من الساعة العاشرة صباحًا، وينتهي الساعة الواحدة ودقيقتين ظهر اليوم، وستتم ولادة الهلال الساعة الواحدة وثلاث دقائق ظهرًا، ويكون عمره حتى غروبه ست ساعات وتسع دقائق حسب توقيت مكة المكرمة؛ حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس على مراصد المنطقة الوسطى بدءًا من الساعة 6:49 مساءً بحوالى 4 دقائق، وفي المنطقة الغربية بدءًا من الساعة 6:55 مساءً، بحوالى 6 دقائق، ووصفه بأنه يميل قرناه بين السماء وجنوب الكرة الأرضية، ويقع الهلال جنوب الشمس وقريب من شفقها؛ مما قد يتعذر رؤيته في بعض المراصد الفلكية.

وتوقع الثقفي أن تتم رؤية الهلال بواسطة التلسكوب أو المناظير من مراصد المنطقة الوسطى في "سدير، وتمير، وشقراء"؛ كونها مراصد صحراوية وغروب الشمس فيها يكون ملامسًا ظاهريًّا لأرضية الصحراء، ويعطي فرصة لرؤية الهلال لأقل من ٤ درجات في حالة صفاء الأفق من السحب أو الغبار أو شفق الشمس.

وحث الفلكي "الثقفي" مَن حباه الله حدة البصر، على المساهمة والخروج للأماكن مكشوفة الأفق لترائي الهلال، والاجتهاد في الرؤية الشرعية؛ مهنئًا في الوقت نفسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام والجميع بخير.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
10:39 AM

"الثقفي" بعد أن اختتم متابعة مراحل منازل القمر: العيد غدًا

كشف توقعاته وقال لـ"سبق": رؤية الهلال ممكنة من وسط المملكة

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فهد العتيبي - الطائف
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تَوقّع الفلكي خبير رصد الأهلّة والطقس، محمد بن ردة الثقفي، بعد مشيئة الله تعالى، أن يكون يوم غد الثلاثاء هو غرة شهر شوال (عيد الفطر المبارك).

جاء ذلك بعد أن اختتم متابعة مراحل منازل القمر الأخيرة، صباح اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وقال الثقفي لـ"سبق": إن اقتران القمر المركزي مع الشمس؛ سيبدأ -بإذن الله- من الساعة العاشرة صباحًا، وينتهي الساعة الواحدة ودقيقتين ظهر اليوم، وستتم ولادة الهلال الساعة الواحدة وثلاث دقائق ظهرًا، ويكون عمره حتى غروبه ست ساعات وتسع دقائق حسب توقيت مكة المكرمة؛ حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس على مراصد المنطقة الوسطى بدءًا من الساعة 6:49 مساءً بحوالى 4 دقائق، وفي المنطقة الغربية بدءًا من الساعة 6:55 مساءً، بحوالى 6 دقائق، ووصفه بأنه يميل قرناه بين السماء وجنوب الكرة الأرضية، ويقع الهلال جنوب الشمس وقريب من شفقها؛ مما قد يتعذر رؤيته في بعض المراصد الفلكية.

وتوقع الثقفي أن تتم رؤية الهلال بواسطة التلسكوب أو المناظير من مراصد المنطقة الوسطى في "سدير، وتمير، وشقراء"؛ كونها مراصد صحراوية وغروب الشمس فيها يكون ملامسًا ظاهريًّا لأرضية الصحراء، ويعطي فرصة لرؤية الهلال لأقل من ٤ درجات في حالة صفاء الأفق من السحب أو الغبار أو شفق الشمس.

وحث الفلكي "الثقفي" مَن حباه الله حدة البصر، على المساهمة والخروج للأماكن مكشوفة الأفق لترائي الهلال، والاجتهاد في الرؤية الشرعية؛ مهنئًا في الوقت نفسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام والجميع بخير.

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