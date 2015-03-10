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رفض طلب "نتنياهو" بتأجيل محاكمته.. والجلسة الأولى الأسبوع المقبل

مخصصة لتلاوة تهم الفساد الموجهة ضده

رفضت محكمة إسرائيلية اليوم (الثلاثاء)، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل بدء محاكمته بتهم الفساد، وأبقت في قرار أصدرته الموعد المقرر الأسبوع المقبل.

وبينت المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة التي ستتم محاكمة "نتنياهو" أمامها، أن الرد على اتهامات المتهم غير مطلوب في هذه المرحلة، لذلك لا توجد أسباب كافية لتبرير التأجيل.

وأضافت أن الجلسة المقبلة مخصصة لتلاوة التهم فقط، وفقاً لـ"فرانس 24".

وطالب محامو "نتنياهو" أمس من المحكمة تأجيل محاكمته بتهم الفساد المقررة في 17 مارس لمدة 45 يومًا.

وتبدأ محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بعد أسبوعين من الانتخابات التي فاز فيها حزب الليكود الذي يتزعمه

محاكمة نتنياهو

الرئيسية/ أخبار العالم

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رفض طلب "نتنياهو" بتأجيل محاكمته.. والجلسة الأولى الأسبوع المقبل
سبق

رفضت محكمة إسرائيلية اليوم (الثلاثاء)، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل بدء محاكمته بتهم الفساد، وأبقت في قرار أصدرته الموعد المقرر الأسبوع المقبل.

وبينت المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة التي ستتم محاكمة "نتنياهو" أمامها، أن الرد على اتهامات المتهم غير مطلوب في هذه المرحلة، لذلك لا توجد أسباب كافية لتبرير التأجيل.

وأضافت أن الجلسة المقبلة مخصصة لتلاوة التهم فقط، وفقاً لـ"فرانس 24".

وطالب محامو "نتنياهو" أمس من المحكمة تأجيل محاكمته بتهم الفساد المقررة في 17 مارس لمدة 45 يومًا.

وتبدأ محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بعد أسبوعين من الانتخابات التي فاز فيها حزب الليكود الذي يتزعمه

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
07:32 PM

رفض طلب "نتنياهو" بتأجيل محاكمته.. والجلسة الأولى الأسبوع المقبل

مخصصة لتلاوة تهم الفساد الموجهة ضده

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفضت محكمة إسرائيلية اليوم (الثلاثاء)، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل بدء محاكمته بتهم الفساد، وأبقت في قرار أصدرته الموعد المقرر الأسبوع المقبل.

وبينت المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة التي ستتم محاكمة "نتنياهو" أمامها، أن الرد على اتهامات المتهم غير مطلوب في هذه المرحلة، لذلك لا توجد أسباب كافية لتبرير التأجيل.

وأضافت أن الجلسة المقبلة مخصصة لتلاوة التهم فقط، وفقاً لـ"فرانس 24".

وطالب محامو "نتنياهو" أمس من المحكمة تأجيل محاكمته بتهم الفساد المقررة في 17 مارس لمدة 45 يومًا.

وتبدأ محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بعد أسبوعين من الانتخابات التي فاز فيها حزب الليكود الذي يتزعمه

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