أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها بمقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين على يد مسلحين في النيجر. وأوضحت قناة سكاي نيوز، أن 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين قتلوا اليوم الأحد بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية في النيجر.

مقتل 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين على يد مسلحين في النيجر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-09 أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها بمقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين على يد مسلحين في النيجر.

وأوضحت قناة سكاي نيوز، أن 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين قتلوا اليوم الأحد بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية في النيجر.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 06:48 PM

مقتل 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين على يد مسلحين في النيجر بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية





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أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها بمقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين على يد مسلحين في النيجر.

وأوضحت قناة سكاي نيوز، أن 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين قتلوا اليوم الأحد بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية في النيجر.