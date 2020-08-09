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مقتل 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين على يد مسلحين في النيجر

بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية

أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها بمقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين على يد مسلحين في النيجر.
وأوضحت قناة سكاي نيوز، أن 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين قتلوا اليوم الأحد بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية في النيجر.

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مقتل 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين على يد مسلحين في النيجر
سبق

أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها بمقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين على يد مسلحين في النيجر.
وأوضحت قناة سكاي نيوز، أن 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين قتلوا اليوم الأحد بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية في النيجر.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
06:48 PM

مقتل 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين على يد مسلحين في النيجر

بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها بمقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين على يد مسلحين في النيجر.
وأوضحت قناة سكاي نيوز، أن 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين قتلوا اليوم الأحد بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية في النيجر.

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