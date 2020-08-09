مقتل 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين على يد مسلحين في النيجر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-09
أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها بمقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين على يد مسلحين في النيجر.
وأوضحت قناة سكاي نيوز، أن 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين قتلوا اليوم الأحد بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية في النيجر.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
06:48 PM
مقتل 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين على يد مسلحين في النيجر
بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية
أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها بمقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين على يد مسلحين في النيجر.
وأوضحت قناة سكاي نيوز، أن 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين قتلوا اليوم الأحد بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية في النيجر.