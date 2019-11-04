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دعوة المتقدمات لوظيفة "كاتبة عدل" إلى المقابلات الشخصية

بدءاً من السبت المقبل وحسب الموعد المحدّد لكل متقدمة

دعت وزارة العدل المتقدمات على المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 27 ذي القعدة 1440 هـ حتى 5 ذي الحجة 1440 هـ، على وظائف كتّاب العدل بالمرتبة السابعة (نساء)، إلى دخول الموقع والاستفسار عن النتائج.

وذكرت الوزارة أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف بدءاً من يوم السبت المقبل الموافق 12 ربيع الأول 1441 هـ، حسب المواعيد المحدّدة لكل متقدمة في بطاقة المقابلة الشخصية.

وأكّدت الوزارة أهمية دخول المتقدمات على بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، والاستعلام عن نتيجة الترشح للمقابلة الشخصية، وطباعة النتيجة وكذلك التحقق من تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

وزارة العدل وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دعوة المتقدمات لوظيفة "كاتبة عدل" إلى المقابلات الشخصية
سبق

دعت وزارة العدل المتقدمات على المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 27 ذي القعدة 1440 هـ حتى 5 ذي الحجة 1440 هـ، على وظائف كتّاب العدل بالمرتبة السابعة (نساء)، إلى دخول الموقع والاستفسار عن النتائج.

وذكرت الوزارة أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف بدءاً من يوم السبت المقبل الموافق 12 ربيع الأول 1441 هـ، حسب المواعيد المحدّدة لكل متقدمة في بطاقة المقابلة الشخصية.

وأكّدت الوزارة أهمية دخول المتقدمات على بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، والاستعلام عن نتيجة الترشح للمقابلة الشخصية، وطباعة النتيجة وكذلك التحقق من تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
11:17 AM

دعوة المتقدمات لوظيفة "كاتبة عدل" إلى المقابلات الشخصية

بدءاً من السبت المقبل وحسب الموعد المحدّد لكل متقدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
972

دعت وزارة العدل المتقدمات على المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 27 ذي القعدة 1440 هـ حتى 5 ذي الحجة 1440 هـ، على وظائف كتّاب العدل بالمرتبة السابعة (نساء)، إلى دخول الموقع والاستفسار عن النتائج.

وذكرت الوزارة أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف بدءاً من يوم السبت المقبل الموافق 12 ربيع الأول 1441 هـ، حسب المواعيد المحدّدة لكل متقدمة في بطاقة المقابلة الشخصية.

وأكّدت الوزارة أهمية دخول المتقدمات على بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، والاستعلام عن نتيجة الترشح للمقابلة الشخصية، وطباعة النتيجة وكذلك التحقق من تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

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