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وزير الصحة يتحدث عن مستجدات كورونا في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم

‏يُنتظر أن يتحدث وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عند الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، عن مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في مؤتمر صحفي تعرضه قناة السعودية.

فيروس كورونا الجديد توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة يتحدث عن مستجدات كورونا في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم
سبق

‏يُنتظر أن يتحدث وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عند الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، عن مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في مؤتمر صحفي تعرضه قناة السعودية.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:54 PM

وزير الصحة يتحدث عن مستجدات كورونا في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
16
21,172

‏يُنتظر أن يتحدث وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عند الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، عن مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في مؤتمر صحفي تعرضه قناة السعودية.

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