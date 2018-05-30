جنود أميركيون يكشفون مواقع الأسلحة النووية في أوروبا خلال "دردشة" على الإنترنت

أحدهم ذكر كلمات المرور اللازمة لإلغاء تنشيط أنظمة أمان الأسلحة

كشف جنود أميركيون كانوا يراجعون معلوماتهم على تطبيقات تعليمية معروفة؛ أسراراً نووية أتاحت لموقع "بيلينغكات" تحديد مواقع القنابل النووية الحرارية الأميركية المخزَّنة في أوروبا بدقة؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وذكر "بيلينغكات" في تقرير نشره أمس، أنه للتعرف على أمور مثل المواقع التي تضم أبنية خرسانية ساخنة تحت الأرض تحوي قنابل نووية، وجداول دوريات أمنية وتفاصيل أخرى، أنشأ الجنود مجموعات بطاقات رقمية (فلاش كارد) على تطبيقات، بينها "شيغ" و"كويزليت" و"كرام".

وبين كاتب التقرير فويكي بوستما أنه من خلال البحث على الإنترنت ببساطة عن المصطلحات المعروفة بأنها مرتبطة بالأسلحة النووية، تمكن "بيلينغكات" من اكتشاف بطاقات يستخدمها عسكريون يخدمون في القواعد العسكرية الأوروبية الست التي ذكر أنها تضم أسلحة نووية.

وأضاف أنه وجد مجموعة واحدة من سبعين بطاقة تعليمية على تطبيق "شيغ" بعنوان "للدراسة" تشير إلى الملاجئ التي تحوي أسلحة نووية في قاعدة فولكل الجوية في هولندا، ومن بين الأسئلة الواردة على بطاقة: "كم عدد الأقبية (دبليو إس 3) الموجودة في قاعدة فولكل؟" والجواب حسب البطاقة هو |أحد عشر"، و"دبليو إس 3" هي الأحرف الأولى من المصطلح العسكري لتخزين الأسلحة وأنظمة الأمن.

ولم تعترف الحكومة الهولندية رسمياً يوماً بأن قاعدة فولكل الجوية في جنوب شرقي البلاد تضم أسلحة نووية.

وأوضح "بوستما" أنه وجد مجموعة من ثمانين بطاقة على موقع "كرام" للبطاقات التعليمية مع تفاصيل الخزائن الساخنة والباردة في قاعدة أفيانو الجوية في إيطاليا، تكشف كيف يجب أن يقوم الجندي بتفعيلها استناداً إلى مستوى الإنذار.

وأشار إلى أن الأسوأ من ذلك هو إدخال جندي على أحد هذه النماذج عبر الإنترنت كلمات المرور وأسماء المستخدمين اللازمة لإلغاء تنشيط أنظمة الأمان "دبليو إس 3".

ويخضع الجنود الأميركيون المسؤولون عن الترسانة النووية في أوروبا بانتظام لاستبيانات أمنية طويلة ومفصلة، تجبرهم على حفظ قدر كبير من المعلومات والأسماء المختصرة.

أفاد "بيلينغكات" بأنه تمكن أيضاً من العثور على تفاصيل كل القواعد الأوروبية الأخرى المعروفة باحتوائها أسلحة نووية؛ وهي: إنجرليك (تركيا)، وغيدي (إيطاليا)، وبوشيل (ألمانيا)، وكلاينه بروغل (بلجيكا).

والموقع الإلكتروني الاستقصائي معروف بأنه كشف عملاء الاستخبارات العسكرية الروسية وقام بتوثيق استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، وقد جرى سحب أوراق المراجعة من التطبيقات بعد فترة وجيزة من طلبه الحصول على تعليقات.