19 مخالفة على منافذ بيع التبغ بجدة وإتلاف 74 كيلو وإغلاق محل واحد

خلال 39 جولة نفّذتها الحملات الرقابية للجنة الوطنية للمكافحة

بلغ عدد الجولات التي نفذتها الحملات الرقابية للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بإدارة الصحة العامة بجدة 39 جولة، أسفرت عن فرض 19 غرامة على بعض منافذ البيع، وتحرير 20 تعهُّدًا بإزالة المخالفات خلال الأربع والعشرين ساعة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات المنصوص عليها في نظام مكافحة التبغ.

كما تم إغلاق محل واحد، ومصادرة وإتلاف 74 كيلو، وتنوعت المخالفات التي تم رصدها وشملت عبوات أقل من 500 جرام، ومعسلات مجهولة المصدر، وجهاز ونكهة معسل إلكتروني.

وتأتي هذه الجولات تطبيقًا للمرسوم الملكي رقم 56/م، وضمن توجيهات الوزارة لرصد المخالفات والتبليغ عنها والتأكد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.

وكانت الحملات قد انطلقت نهاية الأسبوع الماضي مستأنِفة جولاتها على منافذ البيع أيام الأربعاء والخميس والأحد بالأحياء، وذلك في إطار الجولات الرقابية والتفتيشية للبرنامج.