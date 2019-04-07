النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

19 مخالفة على منافذ بيع التبغ بجدة وإتلاف 74 كيلو وإغلاق محل واحد

خلال 39 جولة نفّذتها الحملات الرقابية للجنة الوطنية للمكافحة

بلغ عدد الجولات التي نفذتها الحملات الرقابية للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بإدارة الصحة العامة بجدة 39 جولة، أسفرت عن فرض 19 غرامة على بعض منافذ البيع، وتحرير 20 تعهُّدًا بإزالة المخالفات خلال الأربع والعشرين ساعة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات المنصوص عليها في نظام مكافحة التبغ.

كما تم إغلاق محل واحد، ومصادرة وإتلاف 74 كيلو، وتنوعت المخالفات التي تم رصدها وشملت عبوات أقل من 500 جرام، ومعسلات مجهولة المصدر، وجهاز ونكهة معسل إلكتروني.

وتأتي هذه الجولات تطبيقًا للمرسوم الملكي رقم 56/م، وضمن توجيهات الوزارة لرصد المخالفات والتبليغ عنها والتأكد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.

وكانت الحملات قد انطلقت نهاية الأسبوع الماضي مستأنِفة جولاتها على منافذ البيع أيام الأربعاء والخميس والأحد بالأحياء، وذلك في إطار الجولات الرقابية والتفتيشية للبرنامج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
19 مخالفة على منافذ بيع التبغ بجدة وإتلاف 74 كيلو وإغلاق محل واحد
سبق

بلغ عدد الجولات التي نفذتها الحملات الرقابية للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بإدارة الصحة العامة بجدة 39 جولة، أسفرت عن فرض 19 غرامة على بعض منافذ البيع، وتحرير 20 تعهُّدًا بإزالة المخالفات خلال الأربع والعشرين ساعة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات المنصوص عليها في نظام مكافحة التبغ.

كما تم إغلاق محل واحد، ومصادرة وإتلاف 74 كيلو، وتنوعت المخالفات التي تم رصدها وشملت عبوات أقل من 500 جرام، ومعسلات مجهولة المصدر، وجهاز ونكهة معسل إلكتروني.

وتأتي هذه الجولات تطبيقًا للمرسوم الملكي رقم 56/م، وضمن توجيهات الوزارة لرصد المخالفات والتبليغ عنها والتأكد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.

وكانت الحملات قد انطلقت نهاية الأسبوع الماضي مستأنِفة جولاتها على منافذ البيع أيام الأربعاء والخميس والأحد بالأحياء، وذلك في إطار الجولات الرقابية والتفتيشية للبرنامج.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
05:23 PM

19 مخالفة على منافذ بيع التبغ بجدة وإتلاف 74 كيلو وإغلاق محل واحد

خلال 39 جولة نفّذتها الحملات الرقابية للجنة الوطنية للمكافحة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
2,292

بلغ عدد الجولات التي نفذتها الحملات الرقابية للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بإدارة الصحة العامة بجدة 39 جولة، أسفرت عن فرض 19 غرامة على بعض منافذ البيع، وتحرير 20 تعهُّدًا بإزالة المخالفات خلال الأربع والعشرين ساعة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات المنصوص عليها في نظام مكافحة التبغ.

كما تم إغلاق محل واحد، ومصادرة وإتلاف 74 كيلو، وتنوعت المخالفات التي تم رصدها وشملت عبوات أقل من 500 جرام، ومعسلات مجهولة المصدر، وجهاز ونكهة معسل إلكتروني.

وتأتي هذه الجولات تطبيقًا للمرسوم الملكي رقم 56/م، وضمن توجيهات الوزارة لرصد المخالفات والتبليغ عنها والتأكد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.

وكانت الحملات قد انطلقت نهاية الأسبوع الماضي مستأنِفة جولاتها على منافذ البيع أيام الأربعاء والخميس والأحد بالأحياء، وذلك في إطار الجولات الرقابية والتفتيشية للبرنامج.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,290
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,557
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,212
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,179

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة