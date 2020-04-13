أرامكو تعلن أسعار صادراتها من النفط لشهر مايو

سعر خامها العربي الخفيف لآسيا بخصم 7.3 دولار

أعلنت شركة أرامكو اليوم الاثنين، عن أسعار صادراتها من النفط لشهر مايو.

وقالت "رويترز": إن وثيقة اطلعت عليها، أكدت أن أرامكو حددت سعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا لشهر مايو، بخصم قدره 7.3 دولار، عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، بانخفاض 4.2 دولارًا للبرميل عن أبريل.

وزادت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر مايو للولايات المتحدة 0.75 دولارًا للبرميل عن مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت بارتفاع ثلاثة دولارات للبرميل عن أبريل.

وتركت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا دون تغيير عن أبريل عند خصم 10.25 للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال.