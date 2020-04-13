النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أرامكو تعلن أسعار صادراتها من النفط لشهر مايو

سعر خامها العربي الخفيف لآسيا بخصم 7.3 دولار

أعلنت شركة أرامكو اليوم الاثنين، عن أسعار صادراتها من النفط لشهر مايو.

وقالت "رويترز": إن وثيقة اطلعت عليها، أكدت أن أرامكو حددت سعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا لشهر مايو، بخصم قدره 7.3 دولار، عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، بانخفاض 4.2 دولارًا للبرميل عن أبريل.

وزادت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر مايو للولايات المتحدة 0.75 دولارًا للبرميل عن مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت بارتفاع ثلاثة دولارات للبرميل عن أبريل.

وتركت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا دون تغيير عن أبريل عند خصم 10.25 للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال.

أرامكو النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أرامكو تعلن أسعار صادراتها من النفط لشهر مايو
سبق

أعلنت شركة أرامكو اليوم الاثنين، عن أسعار صادراتها من النفط لشهر مايو.

وقالت "رويترز": إن وثيقة اطلعت عليها، أكدت أن أرامكو حددت سعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا لشهر مايو، بخصم قدره 7.3 دولار، عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، بانخفاض 4.2 دولارًا للبرميل عن أبريل.

وزادت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر مايو للولايات المتحدة 0.75 دولارًا للبرميل عن مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت بارتفاع ثلاثة دولارات للبرميل عن أبريل.

وتركت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا دون تغيير عن أبريل عند خصم 10.25 للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
01:37 PM

أرامكو تعلن أسعار صادراتها من النفط لشهر مايو

سعر خامها العربي الخفيف لآسيا بخصم 7.3 دولار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
5,655

أعلنت شركة أرامكو اليوم الاثنين، عن أسعار صادراتها من النفط لشهر مايو.

وقالت "رويترز": إن وثيقة اطلعت عليها، أكدت أن أرامكو حددت سعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا لشهر مايو، بخصم قدره 7.3 دولار، عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، بانخفاض 4.2 دولارًا للبرميل عن أبريل.

وزادت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر مايو للولايات المتحدة 0.75 دولارًا للبرميل عن مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت بارتفاع ثلاثة دولارات للبرميل عن أبريل.

وتركت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا دون تغيير عن أبريل عند خصم 10.25 للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,176
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,411
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,999
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,226

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة