أغلقت بلدية محافظة ‎ينبع بالتنسيق مع الجهات الأمنية منطقة الكورنيش الشمالي والحدائق للحد من التجمعات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس ‎كورونا المستجد. يذكر أن البلدية ممثلة في وكالة البلدية للخدمات قد أوضحت أنها وضعت خطة عمل لمتابعة متقيدي ومخالفي قرارات الوزارة في الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، إضافة أنها تكثف الحملات الرقابية على صوالين الحلاقه والمشاغل النسائية، تنفيذًا لقرار الإغلاق للتأكد من التزامهم بالقرار، وذلك ضمن الجهود الوطنية لمكافحة انتشار الفيروس.

إغلاق منطقة الكورنيش الشمالي والحدائق في ينبع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-16 أغلقت بلدية محافظة ‎ينبع بالتنسيق مع الجهات الأمنية منطقة الكورنيش الشمالي والحدائق للحد من التجمعات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس ‎كورونا المستجد.

يذكر أن البلدية ممثلة في وكالة البلدية للخدمات قد أوضحت أنها وضعت خطة عمل لمتابعة متقيدي ومخالفي قرارات الوزارة في الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، إضافة أنها تكثف الحملات الرقابية على صوالين الحلاقه والمشاغل النسائية، تنفيذًا لقرار الإغلاق للتأكد من التزامهم بالقرار، وذلك ضمن الجهود الوطنية لمكافحة انتشار الفيروس.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 04:14 PM

إغلاق منطقة الكورنيش الشمالي والحدائق في ينبع ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار كورونا





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أغلقت بلدية محافظة ‎ينبع بالتنسيق مع الجهات الأمنية منطقة الكورنيش الشمالي والحدائق للحد من التجمعات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس ‎كورونا المستجد.

يذكر أن البلدية ممثلة في وكالة البلدية للخدمات قد أوضحت أنها وضعت خطة عمل لمتابعة متقيدي ومخالفي قرارات الوزارة في الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، إضافة أنها تكثف الحملات الرقابية على صوالين الحلاقه والمشاغل النسائية، تنفيذًا لقرار الإغلاق للتأكد من التزامهم بالقرار، وذلك ضمن الجهود الوطنية لمكافحة انتشار الفيروس.