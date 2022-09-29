الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات تنظم ورشة عمل لشرح جائزة السعودية الكبرى لسباق فورمولا1

استعدادًا للانطلاق في ديسمبر المقبل بجدة

نظمت وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ورشة عمل خاصة بوسائل الإعلام المكتوبة، لشرح كافة التفاصيل المتعلقة بجائزة السعودية الكبرى لسباق فورمولا 1، التي تنطلق ديسمبر المقبل بمدينة جدة.

وبدأ البرنامج بالتعرف على تاريخ الفورمولا 1 والفرق والسائقين والقوانين في فورمولا 1، كما تناول مقدما الورشة: فراس النمري الصحافي المتخصص في رياضة المحركات، وجايمس روبرتس المتخصص في رياضة المحركات الذي شغل منصب مدير تحرير مجلة وموقع الفورمولا 1 سابقًا، وعمل على تغطية السباقات منذ العام 2004؛ فقرة عن هدف شركة ليبرتي ميديا المالك الحصري للحقوق التجارية للفورمولا 1، وأهمية استضافة المملكة للجائزة السعودية الكبرى، كما تناولا فقرة تسجيل الإعلاميين والقوانين وتغطية السباق، ومن ثم عرض فيديو يشرح تاريخ السعودية مع الفورمولا 1.

بعدها اصطحب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بجولة على حلبة السباق لمشاهدة أعمال التجهيزات ومناقشة أحدث التطورات.