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"الإفتاء المصرية" ترد على "خرافة" الشعرة لعلاج فيروس كورونا.. تعرَّف عليها

أكدت عبر حسابها بـ"تويتر" أن الخارجين عن الإجراءات تحت أي ذريعة آثمون شرعًا

قالت دار الإفتاء المصرية إن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول علاج فيروس كورونا باستخدام "شعرة" في المصحف في سورة البقرة، توضع في الماء، ويتم شربها، من الخرافات. ودعت الدار في تغريدة لها على تويتر إلى "اتباع التعليمات الصحية الموضحة من وزارة الصحة، وعدم الالتفات إلى مثل هذه الخرافات".

وجاء في تغريدة لحساب دار الإفتاء المصرية على تويتر: "انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قصة تدعي أن من يجد شعرة في المصحف في سورة البقرة، يضعها في الماء، ويشربها؛ فهي شفاء من فيروس كورونا. وننبه إلى أن هذا الأمر من الخرافات، وعلى كل مواطن أن يتبع التعليمات الموضحة من وزارة الصحة، وأن لا يلتفت إلى مثل هذه الخرافات".

ودعت دار الإفتاء إلى "الالتزام بما تقرره السلطات المختصة لحماية الناس من الأوبئة والأمراض، وبيّنت أنه واجب شرعي ووطني". وأضافت: "ومَن يخرج عن هذه الإجراءات تحت أي ذريعة آثم شرعًا".

مصر دار الافتاء المصرية فيروس كورونا الجديد

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"الإفتاء المصرية" ترد على "خرافة" الشعرة لعلاج فيروس كورونا.. تعرَّف عليها
سبق

قالت دار الإفتاء المصرية إن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول علاج فيروس كورونا باستخدام "شعرة" في المصحف في سورة البقرة، توضع في الماء، ويتم شربها، من الخرافات. ودعت الدار في تغريدة لها على تويتر إلى "اتباع التعليمات الصحية الموضحة من وزارة الصحة، وعدم الالتفات إلى مثل هذه الخرافات".

وجاء في تغريدة لحساب دار الإفتاء المصرية على تويتر: "انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قصة تدعي أن من يجد شعرة في المصحف في سورة البقرة، يضعها في الماء، ويشربها؛ فهي شفاء من فيروس كورونا. وننبه إلى أن هذا الأمر من الخرافات، وعلى كل مواطن أن يتبع التعليمات الموضحة من وزارة الصحة، وأن لا يلتفت إلى مثل هذه الخرافات".

ودعت دار الإفتاء إلى "الالتزام بما تقرره السلطات المختصة لحماية الناس من الأوبئة والأمراض، وبيّنت أنه واجب شرعي ووطني". وأضافت: "ومَن يخرج عن هذه الإجراءات تحت أي ذريعة آثم شرعًا".

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
01:54 AM

"الإفتاء المصرية" ترد على "خرافة" الشعرة لعلاج فيروس كورونا.. تعرَّف عليها

أكدت عبر حسابها بـ"تويتر" أن الخارجين عن الإجراءات تحت أي ذريعة آثمون شرعًا

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عبدالله العنزي - الرياض
3
9,351

قالت دار الإفتاء المصرية إن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول علاج فيروس كورونا باستخدام "شعرة" في المصحف في سورة البقرة، توضع في الماء، ويتم شربها، من الخرافات. ودعت الدار في تغريدة لها على تويتر إلى "اتباع التعليمات الصحية الموضحة من وزارة الصحة، وعدم الالتفات إلى مثل هذه الخرافات".

وجاء في تغريدة لحساب دار الإفتاء المصرية على تويتر: "انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قصة تدعي أن من يجد شعرة في المصحف في سورة البقرة، يضعها في الماء، ويشربها؛ فهي شفاء من فيروس كورونا. وننبه إلى أن هذا الأمر من الخرافات، وعلى كل مواطن أن يتبع التعليمات الموضحة من وزارة الصحة، وأن لا يلتفت إلى مثل هذه الخرافات".

ودعت دار الإفتاء إلى "الالتزام بما تقرره السلطات المختصة لحماية الناس من الأوبئة والأمراض، وبيّنت أنه واجب شرعي ووطني". وأضافت: "ومَن يخرج عن هذه الإجراءات تحت أي ذريعة آثم شرعًا".

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