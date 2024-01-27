كورونا حول العالم: الإصابات 358.2 مليون.. وجرعات اللقاحات 9.9 مليار

جونز هوبكنز: ارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و614 ألف حالة وفاة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 358.2 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 9.9 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 358 مليوناً و287 ألف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و614 ألف حالة وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و850 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم؛ قد يكون بينها بعض الاختلافات.