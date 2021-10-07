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فيديو.. توقُّف الملاحة مؤقتًا بمطار أبها بعد اعتراض مسيَّرة حوثية مفخخة

قال مراسل قناة الإخبارية إن حركة الملاحة توقفت مؤقتًا في مطار أبها الدولي، فيما لا تزال الحركة في محيط المطار طبيعية؛ وذلك بعد إعلان قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أنها اعترضت مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها.

وأشارت قوات التحالف إلى تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي.

وأعلن التحالف أمس الأربعاء أن قوات دعم الشرعية قامت بتدمير موقع للميليشيات بالجوف؛ يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيَّرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. توقُّف الملاحة مؤقتًا بمطار أبها بعد اعتراض مسيَّرة حوثية مفخخة
سبق

قال مراسل قناة الإخبارية إن حركة الملاحة توقفت مؤقتًا في مطار أبها الدولي، فيما لا تزال الحركة في محيط المطار طبيعية؛ وذلك بعد إعلان قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أنها اعترضت مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها.

وأشارت قوات التحالف إلى تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي.

وأعلن التحالف أمس الأربعاء أن قوات دعم الشرعية قامت بتدمير موقع للميليشيات بالجوف؛ يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيَّرة.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
12:16 AM

فيديو.. توقُّف الملاحة مؤقتًا بمطار أبها بعد اعتراض مسيَّرة حوثية مفخخة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
16,004

قال مراسل قناة الإخبارية إن حركة الملاحة توقفت مؤقتًا في مطار أبها الدولي، فيما لا تزال الحركة في محيط المطار طبيعية؛ وذلك بعد إعلان قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أنها اعترضت مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها.

وأشارت قوات التحالف إلى تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي.

وأعلن التحالف أمس الأربعاء أن قوات دعم الشرعية قامت بتدمير موقع للميليشيات بالجوف؛ يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيَّرة.

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