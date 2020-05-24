استجابة لـ"سبق".. مخابز الخرمة تعاود العمل خلال العيد

الأهالي شكروا الجهات المعنية على التجاوب مع مطالبهم

عادت مخابز الخرمة للعمل خلال أيام عيد الفطر المبارك، حسب الاستثناء الصادر عن وزارة التجارة في قرار منع التجول الكلي.

جاء ذلك تجاوباً مع التقرير الذي نشرته صحيفة "سبق" الإلكترونية مساء أمس.

وعبر أهالي محافظة الخرمة عن شكرهم على تجاوب الجهات المعنية مع مطالبهم، كما شكروا صحيفة "سبق" على نقل تلك المطالب، مثمنين دور محافظ الخرمة والبلدية في تسهيل عودة المخابز للعمل.