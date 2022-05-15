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"الحربي" يكشف إجمالي المبالغ الواردة في أسبوعين لـ "زكاتي" ومزاياها

قال: خدمة تضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها.. والسداد بأسهل الطرق الإلكترونية

أكّد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي؛ أن إجمالي ما تم تحصيله خلال الأسبوعين الماضيين 24 مليون ريال سعودي عبر خدمة زكاتي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أنه انطلاقاً من دور الهيئة في محاولة تسهيل الأمور على الأفراد وتعظيماً لشريعة الزكاة فقد أطلقت الهيئة خدمة زكاتي التي توفر للفرد إمكانية سداد زكاته بشكل اختياري، وذلك بأسهل الطرق من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، وبما يضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها بشكل مباشر وسريع جداً.

وبيّن أن هذه الخدمات بها عدة مزايا منها وجود حاسبة ذكية تمكّن الفرد من حساب زكاته سواء إذا كان يرغب في زكاة الذهب أو الفضة أو أموال كنقد أو أسهم أو صناديق، إضافة إلى ميزة إصدار فاتورة بشكل سريع وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية وهناك خاصية التذكير بمواعيد الزكاة.

وأوضح أن الهيئة العامة للزكاة دورها تحصيل الزكاة ومن ثم يتم إيداعها بشكل مباشر مع خلال التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال وكالة الضمان التي لديها فئات مستفيدة وهي الفئات الثماني الواردة في القرآن الكريم، وتصرف عليها الزكاة المستحقة.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحربي" يكشف إجمالي المبالغ الواردة في أسبوعين لـ "زكاتي" ومزاياها
سبق

أكّد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي؛ أن إجمالي ما تم تحصيله خلال الأسبوعين الماضيين 24 مليون ريال سعودي عبر خدمة زكاتي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أنه انطلاقاً من دور الهيئة في محاولة تسهيل الأمور على الأفراد وتعظيماً لشريعة الزكاة فقد أطلقت الهيئة خدمة زكاتي التي توفر للفرد إمكانية سداد زكاته بشكل اختياري، وذلك بأسهل الطرق من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، وبما يضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها بشكل مباشر وسريع جداً.

وبيّن أن هذه الخدمات بها عدة مزايا منها وجود حاسبة ذكية تمكّن الفرد من حساب زكاته سواء إذا كان يرغب في زكاة الذهب أو الفضة أو أموال كنقد أو أسهم أو صناديق، إضافة إلى ميزة إصدار فاتورة بشكل سريع وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية وهناك خاصية التذكير بمواعيد الزكاة.

وأوضح أن الهيئة العامة للزكاة دورها تحصيل الزكاة ومن ثم يتم إيداعها بشكل مباشر مع خلال التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال وكالة الضمان التي لديها فئات مستفيدة وهي الفئات الثماني الواردة في القرآن الكريم، وتصرف عليها الزكاة المستحقة.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
04:40 PM

"الحربي" يكشف إجمالي المبالغ الواردة في أسبوعين لـ "زكاتي" ومزاياها

قال: خدمة تضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها.. والسداد بأسهل الطرق الإلكترونية

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زيد الخمشي - الرياض
0
5,190

أكّد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي؛ أن إجمالي ما تم تحصيله خلال الأسبوعين الماضيين 24 مليون ريال سعودي عبر خدمة زكاتي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أنه انطلاقاً من دور الهيئة في محاولة تسهيل الأمور على الأفراد وتعظيماً لشريعة الزكاة فقد أطلقت الهيئة خدمة زكاتي التي توفر للفرد إمكانية سداد زكاته بشكل اختياري، وذلك بأسهل الطرق من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، وبما يضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها بشكل مباشر وسريع جداً.

وبيّن أن هذه الخدمات بها عدة مزايا منها وجود حاسبة ذكية تمكّن الفرد من حساب زكاته سواء إذا كان يرغب في زكاة الذهب أو الفضة أو أموال كنقد أو أسهم أو صناديق، إضافة إلى ميزة إصدار فاتورة بشكل سريع وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية وهناك خاصية التذكير بمواعيد الزكاة.

وأوضح أن الهيئة العامة للزكاة دورها تحصيل الزكاة ومن ثم يتم إيداعها بشكل مباشر مع خلال التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال وكالة الضمان التي لديها فئات مستفيدة وهي الفئات الثماني الواردة في القرآن الكريم، وتصرف عليها الزكاة المستحقة.

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