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"تعليم حائل" تؤخِّر بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحًا

خروج الطلاب وفق الوقت السابق لنهاية الدوام

وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة حائل، المكلف يحيى صالح العماري، بتأخير بداية الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحًا من يوم غد الأحد حتى الخميس المقبل 15-19 / 6 / 1441هـ في جميع مدارس المنطقة نظرًا لموجة البرد الشديدة التي تشهدها المنطقة بداية الأسبوع حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأكد حساب "التعليم" أن خروج الطلاب وفق الوقت السابق لنهاية الدوام.

حائل تعليم حائل تأخير بداية الدراسة موجة باردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم حائل" تؤخِّر بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحًا
سبق

وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة حائل، المكلف يحيى صالح العماري، بتأخير بداية الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحًا من يوم غد الأحد حتى الخميس المقبل 15-19 / 6 / 1441هـ في جميع مدارس المنطقة نظرًا لموجة البرد الشديدة التي تشهدها المنطقة بداية الأسبوع حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأكد حساب "التعليم" أن خروج الطلاب وفق الوقت السابق لنهاية الدوام.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
10:44 PM

"تعليم حائل" تؤخِّر بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحًا

خروج الطلاب وفق الوقت السابق لنهاية الدوام

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خالد السليمي - حائل
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وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة حائل، المكلف يحيى صالح العماري، بتأخير بداية الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحًا من يوم غد الأحد حتى الخميس المقبل 15-19 / 6 / 1441هـ في جميع مدارس المنطقة نظرًا لموجة البرد الشديدة التي تشهدها المنطقة بداية الأسبوع حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأكد حساب "التعليم" أن خروج الطلاب وفق الوقت السابق لنهاية الدوام.

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